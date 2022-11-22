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İspanyol vekilin 'Türkiye' yalanını Bakan Çavuşoğlu belgelerle çürüttü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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İspanyol vekilin ’Türkiye’ yalanını Bakan Çavuşoğlu belgelerle çürüttü

İspanyol milletvekili Antoni Comin Oliveres, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) mallarını satarak yaptırımlardan kaçması için Rusya'ya yardım ettiğini öne sürdü. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yaptırım uyguladığı Rusya'ya Türkiye üzerinden ihracat yaptığı iddiasını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine verdiği istatistiklerle reddetti.

Borrell, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, "Karadeniz tahıl girişi bağlamında Ukrayna'daki savaşın üçüncü ülkelere etkileri" konulu oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BELGELERİYLE YALANLADI

İspanyol milletvekili Antoni Comin I Oliveres'in Türkiye'nin AB mallarını satarak yaptırımlardan kaçması için Rusya'ya yardım ettiği iddiasını belirtip AB'nin buna karşı ne yapacağı sorusu üzerine, konuyu yaklaşık iki hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile konuştuğunu aktardı.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN BÖYLE BİR İHRACAT YOK"

Borrell, "Kendisi Türkiye'nin AB'den ithalatı ve Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı hakkında bana bilgi verdi. Bu bilgi, Türkiye'nin Rusya'ya ciddi miktarda ihracat yaptığını gösteriyor. Ancak Türkiye'nin AB'den ithalatında ciddi bir artış yok. Böylece aldığım istatistiklere göre, AB'nin Türkiye üzerinden Rusya'ya ihracat üçgeni kurduğu gibi bir teori mevcut görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarda AB ile aynı çizgide olmadığını hatırlatan Borrell, "Türkiye'nin bizimle aynı çizgide olmasını isterdik çünkü Gümrük Birliğinde ama bana Çavuşoğlu'nun verdiği istatistiklerde ısrarcıyım. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında artış var ama AB'nin Türkiye'ye ihracatında aynı şekilde bir artış yok." diye konuştu.

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