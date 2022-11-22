İspanyol vekilin ’Türkiye’ yalanını Bakan Çavuşoğlu belgelerle çürüttü

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN BÖYLE BİR İHRACAT YOK"

Borrell, "Kendisi Türkiye'nin AB'den ithalatı ve Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı hakkında bana bilgi verdi. Bu bilgi, Türkiye'nin Rusya'ya ciddi miktarda ihracat yaptığını gösteriyor. Ancak Türkiye'nin AB'den ithalatında ciddi bir artış yok. Böylece aldığım istatistiklere göre, AB'nin Türkiye üzerinden Rusya'ya ihracat üçgeni kurduğu gibi bir teori mevcut görünmüyor." ifadelerini kullandı.