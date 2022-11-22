Nükleer program gerginliği tırmanıyor! İran’a meydan okuma suçlaması! Avrupa ülkeleri devrede

"BİR MEYDAN OKUMA"

Özellikle endişe verici olanın, İran'ın Fordo Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi'ndeki yer altı tesisinde "aşırı zenginleştirilmiş uranyum (HEU) üretimini artırma kararı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın adımı, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine bir meydan okumadır. Nükleer silahların yayılmasıyla ilgili önemli riskler taşıyan bu adımın inandırıcı bir sivil gerekçesi yoktur. İran'ın eylemleri, 5 ay önce İran'ın JCPOA ile ilgili tüm şeffaflık önlemlerini uygulamayı bırakmasından bu yana daha da endişe verici. İran'ın devam eden nükleer tırmanışının en iyi nasıl ele alınacağı konusunda uluslararası ortaklarla birlikte danışmaya devam edeceğiz."