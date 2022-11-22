Nükleer program gerginliği tırmanıyor! İran'a meydan okuma suçlaması! Avrupa ülkeleri devrede
İran'ın nükleer programını daha da genişletme kararı İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından kınandı. Yapılan açıklamada "İran'ın adımı, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine bir meydan okumadır. Nükleer silahların yayılmasıyla ilgili önemli riskler taşıyan bu adımın inandırıcı bir sivil gerekçesi yoktur." ifadeleri kullandı.
SON ADIMLARINI KINADILAR
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ortak açıklamasında, E3 ülkelerinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının da (UAEA) doğruladığı İran'ın nükleer programını daha da genişletmek için attığı son adımları kınadığı kaydedildi.
PLANIN İÇİNİ BOŞALTMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
Açıklamada, İran'ın, Fordo ve Natanz tesislerindeki üretim kapasitesini Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) sınırlarının çok ötesine yükselterek ve zenginleştirilmiş uranyum üretimini hızlandırarak, planının içini boşaltmada önemli adımlar attığı ifade edildi.
"BİR MEYDAN OKUMA"
Özellikle endişe verici olanın, İran'ın Fordo Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi'ndeki yer altı tesisinde "aşırı zenginleştirilmiş uranyum (HEU) üretimini artırma kararı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İran'ın adımı, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine bir meydan okumadır. Nükleer silahların yayılmasıyla ilgili önemli riskler taşıyan bu adımın inandırıcı bir sivil gerekçesi yoktur. İran'ın eylemleri, 5 ay önce İran'ın JCPOA ile ilgili tüm şeffaflık önlemlerini uygulamayı bırakmasından bu yana daha da endişe verici. İran'ın devam eden nükleer tırmanışının en iyi nasıl ele alınacağı konusunda uluslararası ortaklarla birlikte danışmaya devam edeceğiz."
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