Ukrayna’nın kritik bölgelerinde art arda patlamalar: Kiev’in ardından Harkiv ve Lviv de vuruldu

Sumi Bölge İdaresi Başkanı Dmitriy Jivitskiy ve Poltava Belediye Başkanı Aleksandr Mamay da şehirlerinde enerji altyapılarına füze isabet etmesi sonucunda elektriklerin kesildiğini belirtti.

Sosyal medyadaki bilgilere göre, Ukrayna'nın füze saldırılarına maruz kalan diğer şehirlerde de elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ukrayna genelinde halka sığınaklarda kalmaları anonsu yapılıyor.

ZELENSKIY: "85 FÜZE SALDIRISI OLDU"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.