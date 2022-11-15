Ukrayna'nın kritik bölgelerinde art arda patlamalar: Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv de vuruldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev füze saldırılarının hedefi oldu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi. Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini belirten Klitschko, olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.
BAZI ROKETLER HAVADA İMHA EDİLDİ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyleyerek, halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.
Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim ise, bölgede saldırıların sürdüğünü açıkladı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, hava saldırılarının devam ettiğini ifade ederken, Ukraynalılara sığınaklardan ayrılmama uyarısında bulundu.
HARKİV VE LVİV'DE PATLAMA SESLERİ
Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.
"SALDIRILAR KRİTİK ALTYAPILARA DÜZENLENDİ"
Harkiv Bölge Valisi Oleg Sinegubov ise, Rus güçlerinin Harkiv ve Çuguyiv ilçesinin kritik altyapısına füze saldırısı düzenlediğini kaydetti.
Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy da şehirde patlamaların meydana geldiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.
ŞEHRİN ELEKTRİKLERİ TAMAMEN KESİLDİ
Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin, enerji altyapısına yönelik 2 saldırı sonucunda şehrin tamamında elektriklerin kesildiğini duyurdu.
Hmelnitski yerel yetkilileri şehirde kısmen elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirirken, Rivne şehrinde de patlama olduğu aktarıldı.
Sumi Bölge İdaresi Başkanı Dmitriy Jivitskiy ve Poltava Belediye Başkanı Aleksandr Mamay da şehirlerinde enerji altyapılarına füze isabet etmesi sonucunda elektriklerin kesildiğini belirtti.
Sosyal medyadaki bilgilere göre, Ukrayna'nın füze saldırılarına maruz kalan diğer şehirlerde de elektrik kesintileri yaşanıyor.
Ukrayna genelinde halka sığınaklarda kalmaları anonsu yapılıyor.
ZELENSKIY: "85 FÜZE SALDIRISI OLDU"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
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