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Son dakika: Papa Francis'ten Türkiye'ye taziye mesaj

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Son dakika: Papa Francis’ten Türkiye’ye taziye mesaj

Son dakika haberleri... Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İstanbul'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya yönelik taziye mesajında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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