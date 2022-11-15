Macron’dan Türkçe paylaşım: Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGU

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.