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Macron'dan Türkçe paylaşım: Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Macron’dan Türkçe paylaşım: Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Macron, Twitter hesabından Türkçe olarak yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafına yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

MACRON'DAN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGU

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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