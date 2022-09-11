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Son dakika: İsveç'teki genel seçimlerden çıkan isim belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Son dakika: İsveç’teki genel seçimlerden çıkan isim belli oldu

Son dakika... İsveç'te yapılan genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı.

İsveç'te yapılan genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı.

Ülkedeki seçimde resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.

İsveç'te halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti, parlamentoda 349 sandalye bulunuyor.

(Fotoğrafta: Mevcut Başbakan Magdalena Andersson)

İSVEÇ'TE 2018'DEKİ SEÇİMLERDE EN FAZLA OYU SOSYAL DEMOKRAT PARTİ ALMIŞTI

İsveç'te 9 Eylül 2018'te yapılan ve katılımın yüzde 87 olduğu son genel seçimde, Sosyal Demokrat Parti yüzde 28,6'lık oyla birinci parti olmuştu.

Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Partisi de yüzde 19,84 ile ikinci sırada yer almıştı.

Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümeti kurarak 3 yıl bu görevi yürüttü.

Yeşiller ve Çevre Partisinin 2021'de hükümetten çekilmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti yoluna tek başına devam etti.

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