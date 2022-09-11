İsveç’ten Türkiye açıklaması: Sözlerimiz çarpıtıldı teröristler iade edilecek

''HERHANGİ BİR TERÖR OLAYINA KARIŞMADIYSANIZ...''

Haber Türkiye'de birçok haber sitesi ve gazete tarafından, ''Türkiye yine kandırıldı' başlığı ile okurlarına servis edilmişti.

Olayın duyulmasından sonra açıklama yapan İsveç Başbakanlığı, Andersson'un açıklamalarının çarpıtıldığını ve Andersson'un söz konusu gazeteye, ''İsveç'te yaşayan Kürt halkının endişelenmesine gerek yok. Eğer İsveç vatandaşıysanız ve herhangi bir terör olayına karışmadıysanız, iadeler konusunda endişelenmenize gerek yok. İsveç yasalarına ve uluslararası hukuka uyuyoruz." cümlelerini kurduğu belirtildi.