İsveç'ten Türkiye açıklaması: Sözlerimiz çarpıtıldı teröristler iade edilecek
Son dakika haberleri... İsveç Başbakanlığı bugün Türkiye'de bazı medya kurumlarında, ''Hiçbir Kürt’ü Türkiye’ye teslim etmeyeceğiz” şeklinde çıkan cümlelerin çarpıtıldığını açıkladı.
İsveç Başbakanı Andersson'un, "Hiçbir Kürt'ü Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz. İsveç Başbakanı olduğum müddetçe her zaman Kürtlerin haklarını savunacağız; Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya rağmen İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt'ün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini burada açıkça söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan hiç kimse sınır dışı edilemez, yani İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan herkesin hayatı tamamen korunmaktadır." ifadelerinin çarpıtılarak servis edildiği ortaya çıktı.
''HERHANGİ BİR TERÖR OLAYINA KARIŞMADIYSANIZ...''
Haber Türkiye'de birçok haber sitesi ve gazete tarafından, ''Türkiye yine kandırıldı' başlığı ile okurlarına servis edilmişti.
Olayın duyulmasından sonra açıklama yapan İsveç Başbakanlığı, Andersson'un açıklamalarının çarpıtıldığını ve Andersson'un söz konusu gazeteye, ''İsveç'te yaşayan Kürt halkının endişelenmesine gerek yok. Eğer İsveç vatandaşıysanız ve herhangi bir terör olayına karışmadıysanız, iadeler konusunda endişelenmenize gerek yok. İsveç yasalarına ve uluslararası hukuka uyuyoruz." cümlelerini kurduğu belirtildi.
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