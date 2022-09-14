14 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi

Son dakika: Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Vladimir Putin’in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan haber dünya basınında geniş yankı bulurken Kremlin'den olayı doğrulayan bir açıklama gelmedi. İngiliz The Sun'da yer alan haberde Putin'in aracının sol ön tekerleğinin iç kısmına yerleştirilen bir bombanın olduğu belirtildi. Diğer yandan suikast öncesi Putin'in koruma aracının önünün bir ambulans tarafından kesildiği ifade edildi. Haberde ayrıca Putin'in programının güvenlik servisi tarafından sızdırıldığı ve ekipteki 3 personelin olayın hemen ardından ortadan kaybolduğu ifade edilirken araçlarının olay yerine çok yakın bir mesafede bulunduğu ifade edildi.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

SOL ÖN TEKERLEK İÇİNE BOMBA

Putin'in aracının sol ön tekerleğinin bulunduğu bölgeye bir bomba yerleştirildiği ve araçtan dumanlar yükseldiği iddialar arasında.

YEDEK KONVOYLA UZAKLAŞTI İDDİASI

Diğer yandan Putin'in aracının zarar görmeden olay yerinden başka bir yere götürüldüğü ve yedek bir konvoyun içine katıldığı belirtildi.

KREMLİN'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Kremlin kaynakları henüz olayı doğrulamadı ve ya olayın yaşanmadığına yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

PUTİN'İN ARACI 3.SIRADAYDI

Diğer yandan suikast öncesi Putin'in konvoyunda 5 araç bulunduğu ve Putin'in aracının bu beşli arasında 3. sırada olduğu belirtildi.

AMBULANS DETAYI

Ayrıca suikast girişiminde Putin'in eskortluğunu yapan aracın geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği de iddia edildi.

KORUMA EKİBİNDE GÖZALTI İDDİALARI

Diğer yandan İngiliz basınında yer alan haberde Putin'in koruma ekibindeki çok sayıda kişinin açığa alınarak gözaltına alındığı belirtildi.

"3 PERSONEL BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU"

Haberde Putin'in bugünkü programından güvenlik servisindeki kişilerin haberdar olduğunu ve olaydan sonra 3 güvenlik servisi personelinin ortadan kaybolduğu açıklandı.

"ARAÇ BİRKAÇ KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU"

Bu üç ismin konvoyun ilk aracında olduğu belirtilirken, aracın olaydan birkaç kilometre ötede boş bir alanda bulunduğu açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA