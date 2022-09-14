Son dakika: Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan haber dünya basınında geniş yankı bulurken Kremlin'den olayı doğrulayan bir açıklama gelmedi. İngiliz The Sun'da yer alan haberde Putin'in aracının sol ön tekerleğinin iç kısmına yerleştirilen bir bombanın olduğu belirtildi. Diğer yandan suikast öncesi Putin'in koruma aracının önünün bir ambulans tarafından kesildiği ifade edildi. Haberde ayrıca Putin'in programının güvenlik servisi tarafından sızdırıldığı ve ekipteki 3 personelin olayın hemen ardından ortadan kaybolduğu ifade edilirken araçlarının olay yerine çok yakın bir mesafede bulunduğu ifade edildi.
İngiliz medyasında yer alan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi.
SOL ÖN TEKERLEK İÇİNE BOMBA
Putin'in aracının sol ön tekerleğinin bulunduğu bölgeye bir bomba yerleştirildiği ve araçtan dumanlar yükseldiği iddialar arasında.
YEDEK KONVOYLA UZAKLAŞTI İDDİASI
Diğer yandan Putin'in aracının zarar görmeden olay yerinden başka bir yere götürüldüğü ve yedek bir konvoyun içine katıldığı belirtildi.
KREMLİN'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Kremlin kaynakları henüz olayı doğrulamadı ve ya olayın yaşanmadığına yönelik resmi bir açıklama yapmadı.
PUTİN'İN ARACI 3.SIRADAYDI
Diğer yandan suikast öncesi Putin'in konvoyunda 5 araç bulunduğu ve Putin'in aracının bu beşli arasında 3. sırada olduğu belirtildi.
AMBULANS DETAYI
Ayrıca suikast girişiminde Putin'in eskortluğunu yapan aracın geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği de iddia edildi.
KORUMA EKİBİNDE GÖZALTI İDDİALARI
Diğer yandan İngiliz basınında yer alan haberde Putin'in koruma ekibindeki çok sayıda kişinin açığa alınarak gözaltına alındığı belirtildi.
"3 PERSONEL BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU"
Haberde Putin'in bugünkü programından güvenlik servisindeki kişilerin haberdar olduğunu ve olaydan sonra 3 güvenlik servisi personelinin ortadan kaybolduğu açıklandı.
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