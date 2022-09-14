Twitter ve Elon Musk arasında savaş başlıyor! Karar onaylandı

Eski çalışan, platformda açıklanandan daha fazla sahte veya spam hesap olduğu iddiasını desteklemişti. Zatko komisyon oturumunda bu konuyla ilgili ayrıtıya girmedi. Ancak verdiği ifadenin, Musk - Twitter davasında kullanılabileceği bir hakim tarafından onaylandı.

Twitter yönetimi Zatko'nun iddialarının yalan olduğunu, şirketten kovulan bir çalışan olduğunu açıkladı.