Rusya'dan intikam saldırısı! Savaş yeni bir boyut kazandı! Kritik bölge el değiştirdi
Rusya Ukrayna savaşında 200 gün geride kaldı. Dünyanın en önemli askeri güçlerinden olan Rusya'nın hızlı saldırılarıyla zor günler yaşayan Ukrayna, sonraki süreçte Rusya'nın belini büken savaş stratejileri izledi. Taarruza geçen Ukrayna'ya cevap olarak güçlerini toplayan Rusya'nın saldırısı savaşa yeni bir boyut kazandırdı.
Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Savaşın başından beri saldırı pozisyonunda olan Rusya savunmaya geçmiş durumda. 200 günü geride bırakan savaşta inisiyatifin taarruza geçen Ukrayna güçlerine geçtiği belirtiliyor.
Tarruza devam eden Ukrayna kilit öneme sahip İzyum'u geri aldığını açıkladı. Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında 'Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev'den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi' olarak yorumlandı.
Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi. Ukrayna son dönemde üç bin kilometrelik alanı Rusya'dan geri aldıklarını duyurdu.
Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil zarar görürken, bölgedeki hemen hemen tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı.
Hürriyet'in haberine göre; Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi.
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