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Çin Ay'da yeni bir mineral keşfetti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Çin Ay’da yeni bir mineral keşfetti!

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Atom Enerjisi Ajansı’ndan (CAEA) yetkililer, düzenlenen basın toplantısında 2020 yılında Ay’a fırlatılan Çang’ı-5 keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde buldukları yeni fosfat minareline ‘Çangızit-(Y)’ adını verdiğini kaydetti.

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