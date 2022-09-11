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Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verdiler

Son dakika haberine göre Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi.

Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında ise uyarıyı kaldırdı.

Hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAKİKALAR ÖNCE ENDONEZYA AÇIKLARINDA İKİ DEPREM

Bu depremden dakikalar önce, yine aynı bölgede Endonezya açıklarında 6,1 ve 6,4 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana gelmişti.



Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik Okyanusu çevresindeki sismik fayların yayı olan Pasifik'in "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.



2018 yılında ülkenin orta bölgesinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.

7,6’lık deprem! Tsunami alarmı 7,6'LIK DEPREM! TSUNAMİ ALARMI

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