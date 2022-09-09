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İngiltere Kralı 3.Charles'tan ilk konuşma! Halka sesleniş...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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İngiltere Kralı 3.Charles’tan ilk konuşma! Halka sesleniş...

İngiltere Kralı 3.Charles ilk kez halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi.Halkının değerleri için büyük bir sorumluluk aldığını söyleyen Charles "Annemin anısına saygı gösterirken, hizmete adadığı ömrünü onurlandırıyorum" ifadelerini kullandı. Diğer yandan İngiltere Kralı 3.Charles Galler Kralı'nı açıkladı.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles ilk kez halka seslendi.

Kraliçe Elizabeth, hayatı kısa da olsa uzun da olsa halkına hizmet edeceğinin sözünü verdi. Hayatı boyunca geleneğe bağlığını gördük. Ülkemizi ve ulusumuzu daha ileriye taşımaya çalıştı.

BÜTÜN DEĞERLER İÇİN BİRLEŞTİK

Majesteleri Kraliçe hem insan olarak hem de halkı için en iyi yapan bir hükümdar olarak karşımıza çıktı. Kraliçe, ülkemizde olan bütün değerlerini bünyesinde birleştirdi. Ulusumuz 70 yılda büyük bir gelişme gösterdi.

ANAYASA ÜLKEMİZİN TEMELİ OLACAK

Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak. Yaşadığımız tüm değişimlere rağmen ulusumuz değerlerini her zaman korumuştur. Kraliçe'nin büyük bir bağlılıkla gerçekleştirdiği gibi ben de ölene kadar anayasal prensiplerimize bağlı kalacağıma söz veriyorum.

GALLER PRENSİNİ DUYURDU

Benim eşim Camilla Kraliçe sıfatıyla benim yanımda olacak.

Benim 50 yıldır yaptığım işleri şimdi William yapacak. O da Galler Prensi unvanını alacak. Kate de Galler Prensesi olarak ona destek olmaya devam edecek. Harry ve Megan kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecek.

DEFİN İŞLEMİ 1 HAFTA İÇİNDE

1 hafta içerisinde Kraliçe'nin defin töreni gerçekleştirilecek. Annem her şey için sana teşekkür ediyorum. Üzüntümüzü unutmayalım ama onun verdiği ışıktan güç alalım. Sevgili annem! Şunu söylemek istiyorum sana, her şey için sana teşekkür ediyorum.

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