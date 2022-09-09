İngiltere Kralı 3.Charles’tan ilk konuşma! Halka sesleniş...

GALLER PRENSİNİ DUYURDU

Benim eşim Camilla Kraliçe sıfatıyla benim yanımda olacak.

Benim 50 yıldır yaptığım işleri şimdi William yapacak. O da Galler Prensi unvanını alacak. Kate de Galler Prensesi olarak ona destek olmaya devam edecek. Harry ve Megan kendi yaşamlarını sürdürmeye devam edecek.