İngiltere’de gözler yeni kraliçede! Takacağı taçta Osmanlı detayı

TAÇTA OSMANLI AYRINTISI

Fakat Hindistan'daki birçok kişi bu elmasın çalındığına inanıyor. Bu değerli taç üzerinde yer alan elmaslardan biri de dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 1856 yılında yine Kraliçe Victoria'ya verildi. Sultan Abdülmecit bu elması, Victoria'nın Kırım Savaşı sırasındaki desteğine teşekkür olarak hediye etti. Ana Kraliçe, bu gösterişli tacı kızı Elizabeth'in tahta çıktığı törende de kullanmıştı.