İngiltere’de gözler yeni kraliçede! Takacağı taçta Osmanlı detayı
İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından gözler yeni kraliçe seçilecek olan Camille'nin taç giyme törerine çevrildi. Tören sırasında takacağı ünlü taçtaki elmaslardan biri Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından hediye edilmişti.
8 Eylül günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, şubat ayında oğlu Charles'ın kral olacağını açıklamıştı. Elizabeth, Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'ın da "kraliçe" unvanı alacağını söylemişti.
Haber7'nin haberine göre, Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından gözler Camilla'nın taç giyme törenine çevrildi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ELMASI
Camilla Parker Bowles'un, kocasının kral unvanını alacağı törende kullanacağı taç, Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral VI. George'un 1937'deki taç giyme töreninde eşinin kullanması için tasarlandı.
Ana Kraliçe'nin başını süsleyen taç, elmas ve platin parçalardan oluşuyor. Bu taçta Işık Dağı (Koh-i Noor) adı verilen dünyanın en büyük elması da yer alıyor.105.6 karat yani dünyanın en büyük ve pahalı elması olarak nitelendirilen Işık Dağı adlı bu elmas; İngiltere'ye 19'uncu yüzyılın ortalarında Kraliçe Victoria'ya hediye olarak gönderildi.
TAÇTA OSMANLI AYRINTISI
Fakat Hindistan'daki birçok kişi bu elmasın çalındığına inanıyor. Bu değerli taç üzerinde yer alan elmaslardan biri de dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 1856 yılında yine Kraliçe Victoria'ya verildi. Sultan Abdülmecit bu elması, Victoria'nın Kırım Savaşı sırasındaki desteğine teşekkür olarak hediye etti. Ana Kraliçe, bu gösterişli tacı kızı Elizabeth'in tahta çıktığı törende de kullanmıştı.
"TÜRK ELMASI"
Kraliyet eserlerini koruyan kurum olan Royal Collection Trust'ın internet sitesinde de "Türk elması, 1856 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin desteğine şükran ifadesi olarak bir hediyeydi." ifadesi yer alıyor.
PEKİ, TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Gerekli olan hazırlık nedeniyle taç giyme töreninin Charles'ın kral olarak ilan edilmesinin hemen sonrasında olması beklenmiyor. Kraliçe Elizabeth Şubat 1952'de tahta çıktı ama Haziran 1953'te taç giydi.
Son 900 yıldır taç giyme törenleri Westminster Kilisesi'nde yapılıyor. 1. William orada taç giyen ilk hükümdardı, Charles ise 40. olacak.
Anglikan Kilisesi adetleri ile yapılacak dini törende Canterbury Başpiskoposu, Charles'a, yapımı 1661 yılına uzanan kraliyet tacını takacak.
Bu taç, Londra Kulesi'nde yer alan Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve 2 kilo 230 gram ağırlığı nedeniyle de yalnızca tören sırasında takılıyor.
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