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Halkın desteği azaldı! Miçotakis için yolun sonu! Yunanistan'da erken seçim sesleri

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini her geçen gün artıran Yunanistan'da işler rayından çıktı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:26
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Halkın desteği azaldı! Miçotakis için yolun sonu! Yunanistan’da erken seçim sesleri

Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkın desteği azaldı! Miçotakis için yolun sonu! Yunanistan’da erken seçim sesleri

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

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Halkın desteği azaldı! Miçotakis için yolun sonu! Yunanistan’da erken seçim sesleri

Yunanistan'da işler karıştı. Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in gelecek yılın bütçesi için yapılacak görüşmelerden önce erken seçime gidebileceğini söyledi.

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Halkın desteği azaldı! Miçotakis için yolun sonu! Yunanistan’da erken seçim sesleri

Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Çipras, partisinin siyasi sekreterliğine hitabında genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Halkın desteği azaldı! Miçotakis için yolun sonu! Yunanistan’da erken seçim sesleri

MİÇOTAKİS'E BASKI SÜRÜYOR

Normal görev süresi temmuz 2023'te dolacak Miçotakis'in, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Miçotakis'e baskı oluşturduğunun altını çizdi.