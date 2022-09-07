Halkın desteği azaldı! Miçotakis için yolun sonu! Yunanistan'da erken seçim sesleri

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini her geçen gün artıran Yunanistan'da işler rayından çıktı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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