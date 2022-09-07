Son dakika: Yunan'ın Ege'deki tacizleri sonrası Türkiye harekete geçti: NATO ve BM'ye mektup! Yunanistan'dan skandal manşet
Son dakika haberi... Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Türkiye Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki hukuksuz tutumuna karşı harekete geçti ve NATO ve BM'ye mektup gönderdi. Yunan basını bu gelişmeyi skandal bir manşet ile duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell'e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterleri'ne mektup gönderildi.
YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET
Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerine yer verilen mektup kısa sürede Yunanistan'da da gündem oldu.
Daha önce Türkiye ile ilgili asılsız iddialar ortaya atan Ta Nea bu gelişmeyi skandal bir başlıkla okurlarına sundu.
Söz konusu mektubu 'kışkırtıcı' olarak lanse eden gazete haberinde bu gelişmenin 'Erdoğan'ın başını çektiği Ankara'nın üslubunu koruduğu, Atina'nın sözde provokasyonlarında ısrar ettiği ve yeniden 'bir gece ansızın gelebiliriz' tehdidinde bulunduğu bir dönemde' meydana geldiğine vurgu yapıldı.
CNN Yunanistan ise bu gelişmeyi 'Ankara AB'yi Ege sorunlarına dahil etmeyi amaçlıyor' yorumu ile okurlarına sundu.
Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini birinci manşetini Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine ayırdı.
Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.
'Erdoğan geri dönüşü olmayan bir yolda' başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı;
'Türk lider Yunanistan'a yönelik tehditlerini yineledi, Avrupa Birliği'ni Rusya'ya yönelik yaptırımlardan dolayı sertçe eleştirdi.'
15 AĞUSTOS İDDİASI YALAN ÇIKTI!
Ta Nea geçtiğimiz haftalarda 'Türkiye'nin 15 Ağustos planı' olarak özetlediği iddiayı sayfasına taşımıştı.
Gazete Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini öne sürmüştü.
Yunanistan'da kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen haberde şu ifadelere yer verilmişti;
'Abdülhamid Han Gemisi şu ana kadar endişe kaynağı olmayan alanlarda hareket ediyor olsa da, dördüncü senaryo beklemede olduğu için Milli Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililer rahatlayabileceklerini düşünmüyorlar.'
Yunan basınının günlerce sayfalarında yer verdiği diğer 3 senaryo ise şöyle sıralanmıştı;
Geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kıta sahanlığı içinde görev yapması.
Abdülhamid Han Gemisi'nin adanın güneybatısında görev yapması
Geminin Rodos'un güneyinde faaliyet göstermesi.
"İHLALLER 2022'NİN 8 AYI İÇİNDE GEÇEN SENENİN AYNI DÖNEMİNE ORANLA ARTARAK 'BİN 123' OLDU"
1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nda belirtilen Moratoryum Periyodu (15 Haziran-15 Eylül) ve milli, dini günleri dikkate almadan NOTAM ilan eden Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan geçen sene askeri deniz ve hava araçları ile Türk hava sahası ve denizde toplam bin 616 ihlal, taciz gerçekleştirdi. Bu rakam 2022'nin 8 ayı içinde geçen senenin aynı dönemine oranla artarak bin 123 oldu.
Özellikle son aylarda artan ihlal ve tacizleri kapsamında Yunanistan, 15 Ağustos'ta Rodos güneyi, Midilli Adası batısı, Ahikerya Adası batısı ve güneyi ile Sakız Adası güneyinde görev uçuşundaki F-16'ları toplam 1330 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Yunanistan, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı faaliyetlerine 18 Ağustos'ta da devam ederek, Sakız Adası güneybatısında iki F-16 uçağına 180 saniye radar kilidi uyguladı.
SİLAHSIZ UÇAĞA TACİZ
23 Ağustos'ta görev uçuşundaki Türk jetlerini dört farklı olayda toplam 1020 saniye radar kilidi uygulayarak taciz eden Yunanistan, 24 Ağustos'ta Midilli Adası güneybatısında 303 saniye, 29 Ağustos'ta ise Gökçeada güneybatısında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağına 350 saniye süreyle radar kilidi attı.
Ege'de provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan son olarak 1 Eylül'de görev uçuşundaki Türk uçaklarına yönelik tacizde bulundu. Rodos güneyinde "NATO Deniz Muhafızı Harekatı" görevi icra eden deniz karakol uçağına 136 saniye radar kilidi uygulayan Yunanistan, aynı uçağı İstanköy Adası güneybatısında da 53 saniye süre ile radar kilidine maruz bıraktı. Söz konusu uçağın NATO görevini yapması ve silahsız olması ise Yunanistan'ın düşmanca davranışının boyutlarını bir kez daha ortaya koydu.
"SALDIRGAN EYLEMLER ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mütekabiliyet esasları çerçevesinde söz konusu tacizlere ve ihlallere misliyle karşılık verildiğini belirtirken, Yunanistan'ın bu ihlallerle ilgili gösterdiği "Atina FIR sahasına girerken uçuş planını bildirilmemesi" gerekçesini ise uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.
Yunanistan'ın Uluslararası Sivil Havacılık işleyişini düzenleyen Şikago Sözleşmesi'ne aykırı davranarak hizmet sahası olan FIR sahasını egemenlik sahası olarak gördüğünü ve uçaklardan uçuş planı istediğini belirten kaynaklar, "Uluslararası hukuka göre FIR sahaları hizmet sahalarıdır ve Şikago Sözleşmesi devlet uçakları için uçuş planı verilmesi gibi bir zorunluluk içermemektedir" ifadesini kullandı.
Kaynaklar, Türkiye'nin daima diyalog ve iyi komşuluk çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "NATO müttefikimiz Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemleri asla kabul edilemez. Kimse için bir tehdit olmayan ülkemiz güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olarak bölgesinde ve tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için elinden geleni yapmaktadır" görüşünü paylaştı.
"YENİ MACERALARDAN KAÇINILMALI"
Yunanistan'ın 1919-1922 yıllarında bazı ülkelerin teşviki ve desteği ile işgal girişiminde bulunduğunu hatırlatan kaynaklar, bunun sonucunda hüsrana uğrayan Yunanistan'ın başbakanlarını, bakanlarını, hatta genelkurmay başkanını idam ettiğini belirtti. Bakanlık kaynakları, işgal girişimi sonrası Yunanistan'ın tazminat bile ödeyemez duruma düştüğünü anımsatarak, tarihten ders alınması ve yeni maceralardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Yunanistan'da belli siyasilerin şahsi emelleri nedeniyle provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğüne dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın bununla birlikte başlattığı silahlanma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Bunun Yunan halkına ekonomik yansımasının da çok ağır olduğunu ifade eden kaynaklar, bu durumun halkın refahını olumsuz etkilediğini kaydetti.
POZİTİF GÜNDEME ODAKLANILMALI
Pozitif gündeme odaklanılması ve gerilimin düşürülmesi hem ikili ilişkilere hem de bölgesel iş birliğine katkı sağlayacağını dile getiren Bakanlık kaynakları, "Yunanistan'daki bazı siyasilerin, akademisyenlerin, emekli askerlerin bizim dile getirdiğimiz argümanları kullanmasını, anlamasını da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz" ifadesini kullandı.
Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin dördüncü turu için davet ettikleri Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara'ya beklediklerini bir kez daha yineleyen yetkililer, "Ancak, iyi komşuluk ve diyalog çağrılarımız bir zafiyet olarak algılanmamalı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğundan şüphe duyulmamalıdır" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ek yerleştirme tercih robotu: YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi
- YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Ziraat, Halkbank...
- EK TERCİH TABAN PUANLARI: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
- YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? ÖSYM kılavuzu...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ekranı...
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı?
- Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...
- AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
- KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
- %22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?