Son dakika: Yunan’ın Ege’deki tacizleri sonrası Türkiye harekete geçti: NATO ve BM’ye mektup! Yunanistan’dan skandal manşet

YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET

Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerine yer verilen mektup kısa sürede Yunanistan'da da gündem oldu.

Daha önce Türkiye ile ilgili asılsız iddialar ortaya atan Ta Nea bu gelişmeyi skandal bir başlıkla okurlarına sundu.

Söz konusu mektubu 'kışkırtıcı' olarak lanse eden gazete haberinde bu gelişmenin 'Erdoğan'ın başını çektiği Ankara'nın üslubunu koruduğu, Atina'nın sözde provokasyonlarında ısrar ettiği ve yeniden 'bir gece ansızın gelebiliriz' tehdidinde bulunduğu bir dönemde' meydana geldiğine vurgu yapıldı.

CNN Yunanistan ise bu gelişmeyi 'Ankara AB'yi Ege sorunlarına dahil etmeyi amaçlıyor' yorumu ile okurlarına sundu.