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Ukrayna'dan flaş Rusya açıklaması! Tren istasyonunu vurdular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Ukrayna’dan flaş Rusya açıklaması! Tren istasyonunu vurdular

Ukrayna, savaş halindeki Rusya'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonunu vurduğunu iddia etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da görüntüleri paylaşarak saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında dikkatler Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın açıklamalarıyla birlikte Chaplyne kasabasına çevrildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya ve Donetsk kentleri arasındaki Chaplyne kasabasındaki tren istasyonunu vurduğu belirtildi. Saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada, Rusya'nın tren istasyonunu hedef alan füze saldırısı sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını, 4 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Zelenski, "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ama ne yazık ki ölü sayısı artabilir. Her gün böyle yaşıyoruz" dedi.

KULEBA: RUSYA DURDURULMALI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Terörist Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dnipropetrovsk bölgesindeki Chaplyne'deki bir tren istasyonuna Rus füze saldırısında en az 15 kişi öldü. Zelensky'nin BM Güvenlik Konseyi'nde vurguladığı gibi, Ukrayna'da ve ötesinde daha fazla insanı öldürmeden önce terörist Rusya'nın durdurulması gerekiyor" dedi.

İSPANYA'DAN FLAŞ KARAR

İspanya, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya askeri malzeme yardımını iki katına çıkartarak, yeni füzesavar batarya, zırhlı araç, mühimmat ve eğitimci gönderme kararı aldı.

İspanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "NATO, AB ve Ukrayna Destek Temas Grubu ile her zaman koordinasyon içinde hareket edildiği ve buna devam edileceği" belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü ile Rusya ile savaşının 6. ayına denk gelen yardım kararı kapsamında bu ülkeye füzesavar batarya, zırhlı araç, mühimmat ve eğitimci göndereceği ayrıca kış ekipmanı ve giysi yardımları da yapacağı kaydedildi.

Hükümetin "Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının meşru savunması için malzeme gönderme taahhüdünü yerine getirdiği" vurgulanan açıklamada, Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna halkının özgürlük ve barış mücadelesine destek verildiği ifade edildi.

Ukrayna'ya eylül ayında gönderilecek söz konusu yeni yardımın içinde, 2,5 milyon avroluk bin ton mazot, hazır durumdaki TOA APC M-113 araçları, uçaksavar savunma bataryası ve füzeleri, kış için 30 bin adet üniforma, 15 bin 600 ceket, 15 bin açık hava kıyafeti ve birkaç bin ek giysinin yer aldığı bildirildi.

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