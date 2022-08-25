Ukrayna’dan flaş Rusya açıklaması! Tren istasyonunu vurdular

İspanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "NATO, AB ve Ukrayna Destek Temas Grubu ile her zaman koordinasyon içinde hareket edildiği ve buna devam edileceği" belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü ile Rusya ile savaşının 6. ayına denk gelen yardım kararı kapsamında bu ülkeye füzesavar batarya, zırhlı araç, mühimmat ve eğitimci göndereceği ayrıca kış ekipmanı ve giysi yardımları da yapacağı kaydedildi.