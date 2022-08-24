Ukrayna'nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy'den skandal sözler: Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeliyiz

Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken Ukrayna'nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy'den skandal sözler geldi. 'Mümkün olduğu kadar çok Rus öldürmeye çalıştıklarını ifade eden Vrublevskiy "Böylece çocuklarımız daha az Rus öldürecekler" derken, Rusya bu ifadeleri 'teröristçe' olarak yorumladı.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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