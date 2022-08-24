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Ukrayna'nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy'den skandal sözler: Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeliyiz

Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken Ukrayna'nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy'den skandal sözler geldi. 'Mümkün olduğu kadar çok Rus öldürmeye çalıştıklarını ifade eden Vrublevskiy "Böylece çocuklarımız daha az Rus öldürecekler" derken, Rusya bu ifadeleri 'teröristçe' olarak yorumladı.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 13:36
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Ukrayna’nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy’den skandal sözler: Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeliyiz

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı halen devam ediyor. Savaş nedeniyle milyonlarca insan evinden olurken, ölü ve yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ukrayna’nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy’den skandal sözler: Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeliyiz

Öte yandan Rus ve Ukrayna taraflarından da çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu defa Ukrayna tarafından gelen skandal bir haber ise gündeme geldi.

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Ukrayna’nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy’den skandal sözler: Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeliyiz

Ukrayna'nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy, mümkün olduğu kadar fazla Rus öldürmeye çalıştıklarını ifade etti.

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Ukrayna’nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy’den skandal sözler: Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeliyiz

Vrublevskiy, "Biz şimdi ne kadar fazla Rus öldürürsek, çocuklarımız o kadar az öldürmek zorunda kalır. İşte bu kadar" sözlerine yer verdi.

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Ukrayna’nın Nursultan Büyükelçisi Pyotr Vrublevskiy’den skandal sözler: Mümkün olduğunca fazla Rus öldürmeliyiz

Rusya'dan ise cevap gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vrubleskiy'in sözlerinin Ukrayna'nın 'terörist ve insanlık dışı' özünü kanıtladığını ifade etti.