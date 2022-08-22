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Ukrayna'nın talebine ABD'den ret: Ruslara vize yasağı olmayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Ukrayna’nın talebine ABD’den ret: Ruslara vize yasağı olmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Ukrayna’nın talep ettiği Ruslara yönelik kapsamlı vize yasağının ABD Başkanı Joe Biden tarafından reddedildiğini söyledi. Ukrayna'nın, "Kendi dünyalarında yaşasınlar" talebine ret kararına gerekçe olarak, 'Rusya'daki muhalifler veya insan hakları ihlallerine karşı savunmasız olanlar için sığınma ve güvenlik yollarının kapanmaması' gösterildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Ruslara yönelik kapsamlı vize yasağı talebini reddettiği aktarıldı.

ZELENSKİY İSTEMİŞTİ: KENDİ DÜNYALARINDA YAŞASINLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bu ayın başlarında ABD basınına verdiği röportajda söz konusu vize yasağını ilk kez dile getirmiş, Rusların "felsefelerini değiştirene kadar kendi dünyalarında yaşamaları" gerektiğini ifade etmişti.

YETKİLİ DUYURDU: RUSLARA KISITLAMA YOK

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Biden yönetiminin Kremlin yetkililerine zaten vize kısıtlamaları getirdiğini belirterek, ancak odak noktasının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karışanları tespit etmek ve onları sorumlu tutmak olacağını aktardı.

Sözcü, "ABD, Rusya'daki muhalifler veya insan hakları ihlallerine karşı savunmasız olanlar için sığınma ve güvenlik yollarını kapatmak istemez. Rus hükümetinin Ukrayna'daki politikaları ve eylemleri ile Rusya halkı arasında bir çizgi çekmenin önemli olduğunu da açıkça belirttik" dedi.

Öte yandan Zelenskiy birkaç hafta önce Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çağrıda bulunarak Rus vatandaşlarına vize yasağı getirmelerini istemişti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas gibi bazı AB liderleri de AB çapında vize yasağı çağrısında bulundular. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, söz konusu vize yasağına karşı çıkarak Rusların rejimle aynı fikirde değillerse anavatanlarından kaçabilmeleri gerektiğini ifade etmişti.


ESTONYA, RUS VATANDAŞLARINA VİZE KISITLAMASI GETİRMİŞTİ

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'tan itibaren Estonya üzerinden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurmuş, "Bu yaptırım, vizelerin geçerli kalacağı, ancak vize sahiplerinin Estonya'ya girerken yaptırıma tabi tutulacağı, Estonya'ya girişlerine izin verilmeyeceği anlamına geliyor" demişti.

Reinsalu ayrıca, Estonya üzerinden alınan Schengen vizesinin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olmaya devam edeceğini aktarmıştı.

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