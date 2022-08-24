Fransız vekil Erdoğan ile Macron’un son bir ayını kıyasladı: Biri dünya siyasetine yön veriyor diğeri tatilde

"YALANCI VE BECERİKSİZ"

Sosyal medya paylaşımının devamında Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider." ifadelerini kullandı.