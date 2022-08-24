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Fransız vekil Erdoğan ile Macron'un son bir ayını kıyasladı: Biri dünya siyasetine yön veriyor diğeri tatilde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Fransız vekil Erdoğan ile Macron’un son bir ayını kıyasladı: Biri dünya siyasetine yön veriyor diğeri tatilde

Fransız vekil François Asselineau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son bir aydaki performanslarını kıyasladı. Başkan Erdoğan'ın İsrail, Ukrayna, Rusya ve İran ile kritik görüşmelere imza attığını vurgulayan Asselineau, Macron'un ise tatilinden fotoğraflar paylaştı. Fransız vekil, Macron için, "Yalancı ve beceriksiz" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı manşetine taşımıştı.

Gazete, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünü, "Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi" başlığıyla okuyucularına sunmuştu.

Gelişmelerin ışığında Fransa'da ilginç bir gelişme daha yaşandı. Başkan Erdoğan'ın, son bir aylık diplomasi trafiğiyle birçok meselenin çözümüne katkı sağlaması Fransız vekil François Asselineau tarafından ele alındı.

Fransız vekilin Erdoğan'a karşılık Macron'un performansına dikkat çektiği Twitter paylaşımını günün en çok konuşulanları arasına girdi.

ERDOĞAN VE MACRON'UN PERFORMANSINI KIYASLADI

Asselineau, yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayki performansını kıyasladı.

Fransız siyasetçi, Macron'un bir aylık süreçte etkisiz performansına atıfta bulunarak tatil fotoğraflarını paylaştı. Asselineau, "Medyaya göre; Erdoğan tecrit edilmiş, Macron ise işkolik" dedi.

"YALANCI VE BECERİKSİZ"

Sosyal medya paylaşımının devamında Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider." ifadelerini kullandı.

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