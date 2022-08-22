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Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin büyük rolü! Arabuluculuk başarısı dünya basınında

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın ağır sonuçları, tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği bir dönemde Türkiye'nin üstlendiği ara buluculuk rolü dikkat çekiyor. Hem barışın tahsisi hem de tahıl anlaşması gibi krizlerin çözümünde Türkiye'nin oynadığı etkili rol dünya gündemine adeta damga vurdu. ABD, Çin, Rusya, İngiltere gibi dünyanın önde gelen basın kuruluşları Türk yetkililerin açıklamalarını son dakika olarak duyurdu, Türkiye'nin önemine dikkat çekerek manşetlere taşıdı.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 13:49
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Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin büyük rolü! Arabuluculuk başarı dünya basınında

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin duruşu ve barış için verdiği çaba dünya çapında övgüyle karşılanıyor.

Türkiye'nin, Batı'dan bağımsız olarak Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü diplomasi trafiğinin yanı sıra tarihi tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasında başrol oynaması övgüyle karşılandı.

Tüm bu süreçte Türkiye'nin başarılı adımları dünya basınında geniş yer buldu. Türk yetkililerin açıklamaları flaş olarak duyuruldu, diplomatik zaferler manşetlere taşındı. İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 'Dünya Basınında Türkiye (Rusya-Ukrayna krizi)' raporunda bugün, Türkiye hakkında dünya basınında yer alan bazı haberler şöyle:

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Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin büyük rolü! Arabuluculuk başarı dünya basınında

'TÜRKİYE GEMİLERİN YOLA ÇIKTIĞINI DUYURDU'
ABD basınından Bloomberg, 'Türkiye, daha fazla tahıl gemisinin yola çıktığını açıkladı' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dördü Çernomorsk, ikisi Odessa ve biri de Yuzni'den olmak üzere tahıl ve gıda maddesi taşıyan yedi geminin daha son bir günde Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından yola çıktığı kaydedildi. Türkiye ile Birleşmiş Milletlerin aracılık ettiği güvenli geçiş anlaşması uyarınca Ukrayna'ya gidecek olan beş gemi pazar günü Türk yetkililer tarafından kontrol edilecek."

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Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin büyük rolü! Arabuluculuk başarı dünya basınında

Bloomberg'in bir diğer, 'Türkiye, Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına izin vermeyeceğine dair söz verdi' başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı:

"ABD Hazine Bakanlığı ile cuma günü yapılan görüşmeye dair yapılan bir açıklamaya göre Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, herhangi bir kişi veya kurumun Rus kuruluşlara uygulanan yaptırımlardan kaçmasına izin vermeyeceğine dair söz verdi. Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, ABD'li mevkidaşı Wally Adeyemo'ya, Türkiye'nin yaptırımlar konusundaki "pozisyonunun" değişmediğini söyledi. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı çıkıp Kiev'in savaştaki çabalarına yardımcı olmak için İHA gönderirken Batı'nın -önemli bir doğal gaz ve ham petrol tedarikçisi olan- Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara katılmaktan kaçınıyor. Adeyemo, cuma günkü görüşmede ABD ve 30 başka ülkenin "uyguladığı yaptırımlardan kaçmak için Rus kuruluşların ve şahısların Türkiye'yi kullanmaya çalıştığına dair kaygıları" iletmişti."

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Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin büyük rolü! Arabuluculuk başarı dünya basınında

ABD basınından The New York Times, 'Müfettişler Zaporijya Nükleer Santralini neden hala ziyaret etmedi?' başlıklı haberde tahıl koridoru için devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer santralle ilgili sözlerine dikkat çekildi:

"Rus ordusunun işgali altındaki Ukrayna'nın en büyük nükleer santralindeki tehlikelere ilişkin kaygılar artarken sonunda uluslararası müfettişlerin tesise girişi konusunda bir ilerleme var gibi gözüküyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin cuma geç saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan müfettişlerin Zaporijya santraline gitmek için önce Rus topraklarından geçmesi yönündeki ısrarını "yeniden değerlendirdiğini" söyledi.

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Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin büyük rolü! Arabuluculuk başarı dünya basınında

Rusya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise "iki liderin santrale bir an önce Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan bir heyetin gönderilmesinin önemine işaret ettiği" ve Rusya'nın "kurumun müfettişlerine gerekli yardımı göstermeye hazır olduğunu teyit ettiği" belirtildi. Fransa'nın açıklamasında "heyetin gönderilmesinden önce teknik ekipler arasındaki görüşmeleri takiben önümüzdeki birkaç gün içerisinde" liderlerin bu misyon hakkında yeniden konuşacağı kaydedildi.