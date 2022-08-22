Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin büyük rolü! Arabuluculuk başarısı dünya basınında

Bloomberg'in bir diğer, 'Türkiye, Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına izin vermeyeceğine dair söz verdi' başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı:

"ABD Hazine Bakanlığı ile cuma günü yapılan görüşmeye dair yapılan bir açıklamaya göre Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, herhangi bir kişi veya kurumun Rus kuruluşlara uygulanan yaptırımlardan kaçmasına izin vermeyeceğine dair söz verdi. Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, ABD'li mevkidaşı Wally Adeyemo'ya, Türkiye'nin yaptırımlar konusundaki "pozisyonunun" değişmediğini söyledi. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı çıkıp Kiev'in savaştaki çabalarına yardımcı olmak için İHA gönderirken Batı'nın -önemli bir doğal gaz ve ham petrol tedarikçisi olan- Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara katılmaktan kaçınıyor. Adeyemo, cuma günkü görüşmede ABD ve 30 başka ülkenin "uyguladığı yaptırımlardan kaçmak için Rus kuruluşların ve şahısların Türkiye'yi kullanmaya çalıştığına dair kaygıları" iletmişti."