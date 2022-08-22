22 Ağustos 2022, Pazartesi
Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin büyük rolü! Arabuluculuk başarısı dünya basınında
Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın ağır sonuçları, tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği bir dönemde Türkiye'nin üstlendiği ara buluculuk rolü dikkat çekiyor. Hem barışın tahsisi hem de tahıl anlaşması gibi krizlerin çözümünde Türkiye'nin oynadığı etkili rol dünya gündemine adeta damga vurdu. ABD, Çin, Rusya, İngiltere gibi dünyanın önde gelen basın kuruluşları Türk yetkililerin açıklamalarını son dakika olarak duyurdu, Türkiye'nin önemine dikkat çekerek manşetlere taşıdı.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 13:49
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