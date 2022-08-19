19 Ağustos 2022, Cuma
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?
Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in gittiği bir partiden çılgınca eğlendiği görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı. Sanna Marin'in partideki dansı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Marin, "Eğlenmek yasak mı?" diye cevap verdi. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:47
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