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Haberler Galeri Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?

Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in gittiği bir partiden çılgınca eğlendiği görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı. Sanna Marin'in partideki dansı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Marin, "Eğlenmek yasak mı?" diye cevap verdi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:47
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?

36 yaşındaki Sanna Marin, 2019'da Finlandiya'nın Başbakanı olduğundan bu yana her adımıyla gazete manşetlerinde karşımıza çıktı. 34 yaşında koltuğa oturarak Finlandiya'nın en genç başbakanı olan Marin, daha önce de ünlü moda dergisi Vogue'a verdiği röportajda kullandığı ifadelerle çok konuşulmuştu.

Marin, "Şimdiye kadar bulunduğum her pozisyonda, cinsiyetim hep başlangıç noktası oldu. Ben genç bir kadınım, orta yaşlı bir adamdan daha iyi ve daha kötü değilim" sözleriyle ön yargılara karşı tavrını sergilemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?

DEKOLTELİ CEKET TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Takvim yaprakları 2020'yi gösterirken ise Marin, Trendi adlı bir dergiye, göğüs dekolteli bir ceketle poz vererek tartışma yarattı. Bu yapay gündeme verecek cevabı ise kısa ve netti.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?

"GÖRÜNÜMÜME DEĞİL, SİYASETE ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Marin, "Görünümüme değil, siyasete odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?

HER ADIMI ÇOK KONUŞULUYOR

O her ne kadar siyasete odaklanmak istediğini her fırsatta dile getirse de, Marin'in her adımı manşetleri süslüyor, fotoğrafları binlerce kez paylaşılıp viral oluyor.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?

Gerçek bir müziksever olan Marin, son olarak Ruisrock Festivali'ne katılmış deri ceket, kot şort ve bottan oluşan tarzıyla gündeme gelmişti.