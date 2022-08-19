Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in gecelerde sergilediği dans şovunu dünya konuşmuştu! Marin’den eleştirilere yanıt: Ne var bunda?

36 yaşındaki Sanna Marin, 2019'da Finlandiya'nın Başbakanı olduğundan bu yana her adımıyla gazete manşetlerinde karşımıza çıktı. 34 yaşında koltuğa oturarak Finlandiya'nın en genç başbakanı olan Marin, daha önce de ünlü moda dergisi Vogue'a verdiği röportajda kullandığı ifadelerle çok konuşulmuştu.

Marin, "Şimdiye kadar bulunduğum her pozisyonda, cinsiyetim hep başlangıç noktası oldu. Ben genç bir kadınım, orta yaşlı bir adamdan daha iyi ve daha kötü değilim" sözleriyle ön yargılara karşı tavrını sergilemişti.