Dans görüntüleri sızdırılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, parti sonrası uyuşturucu testi yaptırdı

"ALKOLDEN BAŞKA BİR ŞEY KULLANMADIM"

Önce "Alkolden başka uyuşturucu veya başka bir şey kullanmadım." diyen Sanna Marin, sonrasında ise uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Helsinki'de basın toplantısı düzenleyen Marin, kendisine narkotik testi yaptırılması çağrılarını "haksız" bulduğunu, ancak uyuşturucu kullandığı yönündeki her türlü iddiayı ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.