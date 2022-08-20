Dans görüntüleri sızdırılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, parti sonrası uyuşturucu testi yaptırdı
Sızdırılan dans videolarıyla gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, parti sonrası uyuşturucu testi yaptırdı. "Test talebini haksız bulmama rağmen yaptırdım" diyen Marin, kriz anında göreve hazır olduğunu söyledi.
Son günlerde parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin üzerindeki baskılar artıyor.
Başbakan Marin, son günlerde katıldığı partilerle konuşuluyor. İlk olarak Marin'in, arkadaşlarıyla yer aldığı özel partinin görüntüsü sızdırılmıştı.
SANNA MARİN'E UYUŞTURUCU TESTİ ÇAĞRISI
Daha sonra 36 yaşındaki liderin, bir eğlence mekanında şarkıcı ve söz yazarı Olavi Uusivirta ile yakın mesafede dans ederken çekilen görüntüleri paylaşıldı.
Finlandiya'da muhalefet, genç siyasetçiyi davranışları nedeniyle sert şekilde eleştirerek, Başbakan'dan uyuşturucu testi yaptırmasını istedi.
"ALKOLDEN BAŞKA BİR ŞEY KULLANMADIM"
Önce "Alkolden başka uyuşturucu veya başka bir şey kullanmadım." diyen Sanna Marin, sonrasında ise uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.
Helsinki'de basın toplantısı düzenleyen Marin, kendisine narkotik testi yaptırılması çağrılarını "haksız" bulduğunu, ancak uyuşturucu kullandığı yönündeki her türlü iddiayı ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.
"TEST TALEBİNİ HAKSIZ BULMAMA RAĞMEN YAPTIRDIM"
Marin, "Son günlerde, uyuşturucu kullanılan bir yerde bulunduğuma veya kendim uyuşturucu kullandığıma dair kamuoyunda oldukça ağır suçlamalar yapıldı.
Suçlamaları çok ciddi buluyorum. Kendi yasal korumam ve şüpheleri gidermek için uyuşturucu testi talebini haksız bulmama rağmen, uyuşturucu testi yaptırdım. Sonuçları yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.
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