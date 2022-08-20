Sanna Marin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Avrupa bu skandalı konuşuyor... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin uyuşturucu kullandı mı?

Avrupa, Finlandiya'nın 37 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'i konuşuyor. Marin, arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Son olarak da uyuşturucu kullandığı iddialarının ardından, uyuşturucu testine girdiğini açıkladı. Gazeteci Mehmet Çek, konuyla ilgili detayları anlattı.

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