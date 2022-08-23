İsrail’de iki hahamın torunu terör eylemi planladığı ortaya çıktı

BİR PATLAYICIYI 40 ŞEKELE MAL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

"A"nın, KAN'a verdiği röportajda, Ramallah'ın batısındaki Modi'in Ilit Yahudi yerleşim biriminde yer alan dini okuldaki odasını patlayıcı imal ettiği bir laboratuvara dönüştürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.

Planının Filistinlilere "bedel ödetmek" için Yahudi yerleşimci gençleri silahlandırmak ve onlara patlayıcı temin etmek olduğunu söyleyen "A"nın, hazırladığı bir patlayıcıyı 40 şekele (yaklaşık 12 dolar) mal ettiğini dile getirdiği belirtildi.