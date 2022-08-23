İsrail'de iki hahamın torunu terör eylemi planladığı ortaya çıktı
Son dakika haberine göre İsrail'de önde gelen iki Ultra Ortodoks hahamın torununun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik terör eyleminde kullanmak için patlayıcı imal ettiği ortaya çıktı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, ismi açıklanmayan söz konusu şahıs "A"nın Haredi Yahudilerin önde gelen hahamlarından Chaim Kanievsky ve Aharon Shteinman'ın torunu olduğu belirtildi.
Haberde, "A"yı İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) yaklaşık bir buçuk ay önce "ırkçı bir suç işlemek için komplo kurmak, silah imalatı, ticareti ve el yapımı patlayıcıların imalatı" şüpheleriyle gözaltına alındığı kaydedildi.
BİR PATLAYICIYI 40 ŞEKELE MAL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
"A"nın, KAN'a verdiği röportajda, Ramallah'ın batısındaki Modi'in Ilit Yahudi yerleşim biriminde yer alan dini okuldaki odasını patlayıcı imal ettiği bir laboratuvara dönüştürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.
Planının Filistinlilere "bedel ödetmek" için Yahudi yerleşimci gençleri silahlandırmak ve onlara patlayıcı temin etmek olduğunu söyleyen "A"nın, hazırladığı bir patlayıcıyı 40 şekele (yaklaşık 12 dolar) mal ettiğini dile getirdiği belirtildi.
Haberde, Şin-Bet'in "A"nın söz konusu Yahudi yerleşim biriminde yer alan dini okuldaki odasına baskın düzenlediği ve buradaki patlayıcılara el koyduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca, "A"nın bir buçuk ay önce gözaltına alınmasından kısa süre sonra serbest bırakıldığı, 19 Ağustos'ta yeniden gözaltına alındığı belirtildi.
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