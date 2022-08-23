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Almanya'da enerji krizi büyük felaketi beraberinde getirecek! 5 milyon kişi işsiz kalabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Almanya’da enerji krizi büyük felaketi beraberinde getirecek! 5 milyon kişi işsiz kalabilir

Almanya’da yaşanan büyük enerji krizi nedeniyle işverenler, bir işten çıkarma dalgası yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Korkunç senaryoya göre, 5 milyon insan işini kaybedebilir.

İşverenler, enerji krizi nedeniyle işten çıkarma dalgası yaşanabileceği uyarısı yaptı: Durum giderek kötüleşiyor, Münih Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Manfred Gössl: Sanayi için elektrik fiyatları düşmez ve Rusya gazı keserse sadece Bavyera'da bir milyon iş doğrudan ve dolaylı olarak riske girer. Almanya genelinde ise 5 milyon kişi işini kaybedebilir.

5 ŞİRKETTEN BİRİ SIKINTILI ALMAN
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Peter Adrian: Her 5 şirketten biri üretimi azaltmayı düşünüyor. Tekstil devi Trigema Grubu'nun sahibi Wolfgang Grupp: Enerji fiyatları bu hızla yükselmeye devam eder ve düşmezse büyük bir işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya kalacağız.

Durumun ne kadar kritik olduğunu gösteren tarihi uyarı, Münih Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Manfred Gössl'den geldi.

Gössl, Rusya'nın gazı tamamen kesmesi halinde 5 milyon kişinin işini kaybedileceğini söyledi. Gössl, "Sanayi için elektrik fiyatları düşmez ve Rusya gazı keserse, sadece Bavyera'da bir milyon iş doğrudan ve dolaylı olarak riske girer. Almanya genelinde ise 5 milyon kişi işini kaybedebilir" diye konuştu.

5 KAT ARTTI
Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Peter Adrian da kritik bir uyarıda bulundu. Adrian, durumun endişe verici olduğunu kaydederek, her 5 şirketten birinin üretimi azaltmayı düşündüğünü belirtti. Almanya'nın önde gelen tekstil firmalarından Trigema Grubu'nun sahibi Wolfgang Grupp ise Almanya'da elektrik fiyatlarının bir yılda 5 kat arttığına dikkat çekti.

FİYATLAR DÜŞMELİ
Trigema'nın sahibi, "Bu tabii ki firmalar için büyük bir sorun. Yükselen elektrik fiyatları nedeniyle birçok iş risk altında. Enerji fiyatları hızla düşmezse, kesinlikle büyük bir işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

Bir megavat saatlik elektrik Avrupa Enerji Borsası EEX'te yaklaşık 400 eurodan işlem görüyor. Bu fiyat bir yıl önce 76,10 euro idi.

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