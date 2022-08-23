Almanya’da enerji krizi büyük felaketi beraberinde getirecek! 5 milyon kişi işsiz kalabilir

FİYATLAR DÜŞMELİ

Trigema'nın sahibi, "Bu tabii ki firmalar için büyük bir sorun. Yükselen elektrik fiyatları nedeniyle birçok iş risk altında. Enerji fiyatları hızla düşmezse, kesinlikle büyük bir işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

Bir megavat saatlik elektrik Avrupa Enerji Borsası EEX'te yaklaşık 400 eurodan işlem görüyor. Bu fiyat bir yıl önce 76,10 euro idi.