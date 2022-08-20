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Ruslar vanaları kapatınca Almanya'da son durum! Enerji tasarrufu önerisi: Duş almayın, bez kullanın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Ruslar vanaları kapatınca Almanya’da son durum! Enerji tasarrufu önerisi: Duş almayın, bez kullanın

Son dakika haberi... Rusya ile doğal gaz gerilimi Almanya'yı köşeye sıkıştırdı. Ülkede enerji tasarrufu için peş peşe tedbirler devreye giriyor. Enerji krizi döneminde alınabilecek tasarruflar hakkında konuşan Eyalet Başkanı Kretschmann, duş almak yerine bez kullanılabileceğini söyledi.

Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana, Rus gazına ve petrolüne olan bağımlılık Almanya'nın 'enerji' anlamında elini oldukça sıkıştırmış durumda.

Ülkede tasarruf çağrıları yapan siyasetçilerin sayısı günden güne artarken, Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann da dikkat çeken önerileri ile gündeme geldi.

Südwest Presse gazetesine konuşan Kretschmann, enerji krizi hakkındaki açıklamalarında kendi yaşantısından örnekler verdi.

"TEK BİR ODAYI ISITMAK DAHA SAĞLIKLI"
Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu belirten Kretschmann, elektrikli bir araba sürdüğünü, daha sağlıklı bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını ifade etti.

"DUŞ ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİN"
Kretschmann, soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda ise şaşırtıcı bir cevap verdi.

Daha da iyisini yaptığını söyleyen Kretschmann, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş. İnsanlar sürekli duş almak yerine bir bez kullanarak, çok tasarruf edebilirler." dedi.

11 MİLYON NÜFUSLU EYALETİ YÖNETİYOR
Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatısındaki yaklaşık 11 milyon nüfuslu Alman eyaletini yönetiyor. Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.

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