Ruslar vanaları kapatınca Almanya’da son durum! Enerji tasarrufu önerisi: Duş almayın, bez kullanın

"DUŞ ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİN"

Kretschmann, soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda ise şaşırtıcı bir cevap verdi.

Daha da iyisini yaptığını söyleyen Kretschmann, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş. İnsanlar sürekli duş almak yerine bir bez kullanarak, çok tasarruf edebilirler." dedi.