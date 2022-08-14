Almanya'da kış öncesi gaz krizi! Kullanım yüzde 20 azalacak
Rusya'nın Ukrayna savaşıy nedeniyle ambargo uygulayan Batı'ya gazı azaltması özellikle Almanya'yı büyük bir felakete sürükledi. Soğuk duş çağrısının bile yapıldığı Almanya'da akşam saatlerinden sonrar karartmalar başlamıştı. Kışa hazırlanan Almanya bu kez de gaz kullanımında yüzde 20'lik azalmaya giymeyi planlıyor.
Moskova'yı enerji ihracatını "silah" olarak kullanmakla suçlayan Berlin yönetimi, Gazprom'un teknik sorunları gerekçe göstererek haziran ortasında Kuzey Akım 1 boru hattındaki arzı kısmasının enerji krizini tetikleyeceğinden endişe duyuyor.
YÜZDE 20'LİK KESİNTİ GÜNDEMDE
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu kış gaz kıtlığı yaşanmaması için gaz kullanımının yüzde 20 oranında azaltılması gündemde.
Federal Ağ Ajansı (BNA) Başkanı Klaus Müller, ülkesinin kış mevsiminde enerjide "felce uğraması" halinde, gaz arzını karneyle paylaştırmaktan sorumlu olacak.
"HEDEFİMİZE ULAŞAMAZSAK..."
Müller, "Hedefimize (yüzde 20 gaz tasarrufu) ulaşamazsak, o zaman yeterli gaza sahip olamama konusunda ciddi bir risk var demektir." dedi.
Financial Times'a konuşan Müller, Rusya'dan gelen eksik hacimleri telafi etmek için diğer kaynaklardan yaklaşık 10 gigawatt ekstra gaz tedarikine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.
"ÜRETİMİN BİR KISMI ALMANYA'DAN UZAKLAŞABİLİR"
Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerinden gaz ithalatına da bel bağlamak zorunda kalacağını anlatan Müller, Rusya'ya bağımlılığı sona erdirmenin uzun vadeli maliyetinin, işletmeler için "çok yüksek gaz fiyatı" şeklinde sonuçlanabileceğini kaydetti.
Aynı yetkili, "Gaz çok pahalı hale geldiği için üretimin bir kısmı Almanya'dan uzaklaşabilir." diye ekledi.
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