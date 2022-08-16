Almanya’da maliyetler arttı ekonomiye güveni zayıfladı

ZEW uzmanlarından Michael Schroeder yaptığı değerlendirmede, "Hala yüksek olan enflasyon oranları ve ısınma ile enerji için beklenen ek maliyet artışları özel tüketim sektörü için kar beklentilerinde bir düşüşe yol açtı" dedi.

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