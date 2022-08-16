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Almanya'da maliyetler arttı ekonomiye güveni zayıfladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Almanya’da maliyetler arttı ekonomiye güveni zayıfladı

Yüksek enflayson ve enerji tedariğinde oluşan krizler, küresel çapta etkisini sürdürmeye devam ederken Almanya`da hazırlanan ekonomik güven endeksine göre yatırımcıların ekonomiye güvenleri, ek maaliyet artışları nedeniyle Ağustos ayında zayıfladı.

Almanya'da yatırımcıları ekonomiye olan güvenleri, artan yaşam maliyetlerinin özel tüketimi vuracağı endişelerinin etkisiyle zayıfladı.

Ekonomik düşünce kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan ekonomik güven endeksi Ağustos ayında Temmuz ayındaki -53,8'den -55,3'e indi.

Ekonomistler ise Endeks'in Ağustos ayında -53,8 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.

ZEW uzmanlarından Michael Schroeder yaptığı değerlendirmede, "Hala yüksek olan enflasyon oranları ve ısınma ile enerji için beklenen ek maliyet artışları özel tüketim sektörü için kar beklentilerinde bir düşüşe yol açtı" dedi.

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