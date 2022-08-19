DEAŞ Irak’ta hortladı: Yüksek gerilim hattına saldırı

UZAKTAN KUMANDALI SALDIRI

Nuri, teröristlerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.

BİRÇOK NOKTADA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.