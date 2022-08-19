19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri DEAŞ Irak'ta hortladı: Yüksek gerilim hattına saldırı

DEAŞ Irak'ta hortladı: Yüksek gerilim hattına saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
DEAŞ Irak’ta hortladı: Yüksek gerilim hattına saldırı

Irak'ın Kerkük şehrinin güneyinde yer alan yüksek gerilim hattı, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarla tahrip edildi. Saldırı nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının kentin güneyindeki Molla Abdullah köyü yakınında yüksek gerilim hattına saldırı düzenlediğini söyledi.

UZAKTAN KUMANDALI SALDIRI

Nuri, teröristlerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.

BİRÇOK NOKTADA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.

2014'TE BÖLGEYİ ELE GEÇİRMİŞLERDİ

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Aranan firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı ARANAN FİRARİ DEAŞ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
Adana’da DEAŞ operasyonu! ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU!
Ankara’da DEAŞ operasyonu! 15 şüpheli gözaltında ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU! 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA