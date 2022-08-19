DEAŞ Irak'ta hortladı: Yüksek gerilim hattına saldırı
Irak'ın Kerkük şehrinin güneyinde yer alan yüksek gerilim hattı, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarla tahrip edildi. Saldırı nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.
UZAKTAN KUMANDALI SALDIRI
Nuri, teröristlerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.
BİRÇOK NOKTADA ELEKTRİKLER KESİLDİ
Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.
2014'TE BÖLGEYİ ELE GEÇİRMİŞLERDİ
Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
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