Putin ile Macron Ukrayna meselesini görüştü

PUTİN'DEN MACRON'A 'PAKET' ANLAŞMA BİLGİSİ

Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi uzmanlarını Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü Yelenovka'daki gözaltı merkezindeki durumu görmeleri için davet ettiklerini de hatırlatan Putin, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihraç edilmesi, Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına ihraç edilmesine yönelik "paket" anlaşmanın uygulanması hakkında bilgi verdi.

Putin, Rus ihracatının önünde hala engeller olduğuna dikkati çekerek, bunun küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlamadığına işaret etti.

Putin ve Macron, gündemdeki diğer konularda temasların devam etmesi konusunda anlaştı.