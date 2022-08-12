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Kastamonu'da aranan firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Kastamonu’da aranan firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberine göre Kastamonu'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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