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SON DAKİKA! ABD'ye açık mesaj: Çin ordusu Rusya’ya gidiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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SON DAKİKA! ABD’ye açık mesaj: Çin ordusu Rusya’ya gidiyor

ABD'nin Ukrayna ve Tayvan üzerinden oynadığı oyun sonrası Rusya ve Çin ilişkileri zirveye çıkıyor. Son dakika haberine göre; Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA), Rusya’da Hindistan, Belarus, Tacikistan ve Moğolistan’ın da katılacağı tatbikatta yer alacağını ilan etti. Peki, Çin - Tayvan - ABD gerilimi ve Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? Tüm detaylar haberimizde…

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık iş birliği planına ve iki tarafın mutabakatına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu yakın gelecekte tatbikata katılmak üzere Rusya'ya asker gönderecek. Hindistan, Belarus, Tacikistan, Moğolistan ve diğer ülkeler de tatbikatta yer alacak" denildi.

ÇİN, TAYVAN VE ABD GERİLİMİ

7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi'nin ziyaretinden 12 gün sonra Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki yeni bir ABD Kongre heyeti, önceki gün Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Çin ordusu, bu heyetin ziyaretinin ardından da Ada çevresinde "askeri devriye faaliyeti ve tatbikatlar yürüteceğini" açıklamıştı.

Ziyaretler, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekiyor. Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

ÇİN'E AİT 21 SAVAŞ UÇAĞI VE 5 GEMİ

Tayvan Savunma Bakanlığınca, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 5'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu ifade edildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Çin ordusu, Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM NE?

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 334 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini iddia etti.

Herson bölgesinde 40 Ukraynalı asker ile 10 özel aracın yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 95. Hava Taarruz Tugayına ait bir mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlen saldırıda 3 binden fazla topun imha edildiğini, 30 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Konaşenkov, son 24 saatte 9 yönetim merkezi, 9 mühimmat deposu ile 4 insansız hava aracının vurulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1747 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 334 tank ve zırhlı araç, 799 çok namlulu roketatar, 3 bin 310 obüs ve havan topu ve 4 bin 922 özel askeri araç yok edildi."

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