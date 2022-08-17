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İngiltere ve Galler’den vatandaşlara kirlilik uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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İngiltere ve Galler’den vatandaşlara kirlilik uyarısı

İngiltere ve Galler’de yaklaşık 50 sahilde denize kanalizasyon sularının karıştığı yönünde vatandaşlara uyarı yapıldı. Kirlenen plajların çoğunun Bognor Regis, Lulworth Cove, Newquay, Seaford, Southend-on-Sea gibi ünlü tatil beldelerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

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