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Papa Francis'i korumakla görevli muhafız bayıldı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Papa Francis’i korumakla görevli muhafız bayıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan'da gerçekleştirilen haftalık konuşmasında, İsviçreli bir muhafız bayıldı. Bir Vatikan sözcüsü muhafızın "muhtemelen kan basıncının düşmesi sonucu bayıldığını" açıkladı.

Papa Francis'in Vatikan'da gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında, onu korumakla görevlendirilen İsviçreli Muhafız bayıldı.

APAR TOPAR SALONDAN ÇIKARDILAR

Görevliler bayılan muhafızı kaldırarak konuşmasının düzenlendiği Paul VI salonundan çıkardı.

Bir Vatikan sözcüsü muhafızın "muhtemelen kan basıncının düşmesi sonucu bayıldığını" açıkladı.

PAPA'NIN KORUYUCULARI 'ÖZENLE' SEÇİLİYOR

Vatikan'da bugün hava sıcaklıklarının 36 dereceye ulaşacağı tahmin edilmişti. İsviçreli Muhafızlar, Roma Katolikleri, İsviçre vatandaşları ve yaşları 19 ile 30 arasında, boyları en az 147 santimetre olan 135 kişilik bir ekipten oluşuyor. Muhafızların 26 aylık görev süreci boyunca bekar olmaları şart koşuluyor.

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