Papa Francis’i korumakla görevli muhafız bayıldı

PAPA'NIN KORUYUCULARI 'ÖZENLE' SEÇİLİYOR



Vatikan'da bugün hava sıcaklıklarının 36 dereceye ulaşacağı tahmin edilmişti. İsviçreli Muhafızlar, Roma Katolikleri, İsviçre vatandaşları ve yaşları 19 ile 30 arasında, boyları en az 147 santimetre olan 135 kişilik bir ekipten oluşuyor. Muhafızların 26 aylık görev süreci boyunca bekar olmaları şart koşuluyor.

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