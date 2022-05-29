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Papa Franciscus'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Ukrayna'daki savaşa çözüm bulma çabalarını takdirle karşılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Papa Franciscus’dan Başkan Erdoğan’a övgü: Ukrayna’daki savaşa çözüm bulma çabalarını takdirle karşılıyor

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarının Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından övgüyle karşılandığını duyurdu.

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