Papa Franciscus'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dört aydır savaşan Ukrayna ve Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarını takdir eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, barış için uğraşan Türkiye’ye müteşekkir olduğunu söyledi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarını övdü. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, önceki gün Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda Papa tarafından kabulüne ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Göktaş, "Papa Francis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor. Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması bu sayede mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.
'HASSASİYETİMİZ AYNI'
Görüşme sırasında ana konunun Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu belirten Göktaş "Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi" dedi. Kabul sırasında, Ukrayna Lideri Vladimir Zelenski ve Rusya Lideri Vladimir Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çektiğini ifade eden büyükelçi Göktaş şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum. Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir. Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum.
TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
Vatikan'da baş başa görüştüğü Papa Franciscus'a, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve bu konuda diğer ülkelerden beklentilerini aktarma fırsatı bulduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti: Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, müttefiklerimizin de aynı kararlılığı göstermelerini beklediğimizi anlattım. Vatikan gibi Türkiye olarak bizler de savaşların ve insani dramların son bulmasını arzuluyoruz.
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