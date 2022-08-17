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Cezayir orman yangınlarına teslim: Onlarca ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Cezayir orman yangınlarına teslim: Onlarca ölü

Cezayir’in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki 9 kentte 26 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Cezayir Ulusal Radyosu'na göre, Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin kuzeydoğusundaki et- Tarif ile Setif kentlerinde meydana gelen orman yangınında 26 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin kuzeyindeki 9 kentte 26 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğine vurgu yapılan açıklamada, Tunus sınırındaki Suk Ahras kentindeki orman yangınlarında da 24 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman yangınlarının et-Tarif, Suk Ahras, Setif, Skikda, Kalima, Jijel, Bicaya, Tizi Vizu ve Tipaza kentlerinde meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, et-Tarif, Suk Ahras ve Skikda kentlerindeki yangınlara havadan müdahale edildiği kaydedildi.

350 AİLE EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, Suk Ahras kentindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına yakın yerleşim birimlerinden şu ana kadar 350'yi aşkın aile de evlerinden tahliye edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, itfaiye ekipleri ile ordunun yanı sıra vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, yangın bölgelerine yakın yerleşim yerlerinden yüzlerce kişinin tahliye edildiği görüldü.

Cezayir'in kuzey kentlerinde bir haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele, 45 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve güneyden gelen sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

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