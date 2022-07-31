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Papa'dan kilise okullarında katledilen 150 binin üzerinde çocuk ile ilgili itiraf: Kanada’da yerlilere soykırım yaptık!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Papa’dan kilise okullarında katledilen 150 binin üzerinde çocuk ile ilgili itiraf: Kanada’da yerlilere soykırım yaptık!

Kanada’da yerlilerle bir araya gelip kilise okullarında katledilen 150 binin üzerine çocuk için yalnızca özür dilemekle yetinen Papa, gelen tepkilerin ardından yeni açıklama yapmak zorunda kaldı. Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan’a dönüşünde “soykırım” ifadesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin topladığının belirtilmesi üzerine “Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Evet, bu bir soykırımdı” şeklinde konuştu.

Papa, Kanada'ya "tövbe haccı" olarak adlandırdığı ve yerlilerle bir araya gelip özür dilediği 6 günlük ziyaretini tamamlayarak geçen sabah Vatikan'a dönüş yaptı.

'SOYKIRIM YAPTIK'

Papa'nın Kanada'da yerlilerle bir araya gelmesi sırasında "soykırım" kelimesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin çektiğinin hatırlatılması üzerine Katoliklerin ruhani lideri, "Bu doğru. Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Evet, bu bir soykırımdı" ifadelerini kullandı.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Diğer yandan, Katoliklerin ruhani lideri, yaşı itibariyle dizi başta olmak üzere bazı fiziksel sıkıntılar çektiğini ve bunların da izin vermesi halinde Ukrayna, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan'a gitmek istediğini ifade etti.

Papa, ayrıca hakkında çıkan istifa söylentilerine de değinerek, şu aşamada istifayı henüz düşünmediğini belirtti.

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