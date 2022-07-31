Papa’dan kilise okullarında katledilen 150 binin üzerinde çocuk ile ilgili itiraf: Kanada’da yerlilere soykırım yaptık!

'SOYKIRIM YAPTIK'

Papa'nın Kanada'da yerlilerle bir araya gelmesi sırasında "soykırım" kelimesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin çektiğinin hatırlatılması üzerine Katoliklerin ruhani lideri, "Bu doğru. Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Evet, bu bir soykırımdı" ifadelerini kullandı.