Trump meydan okudu: Baskının belgeleri hemen açıklayın! FBI ajanları için "kasa hırsızları" dedi

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki konutuna FBI tarafından yapılan baskın ülke gündeminden düşmezken, Trump Adalet Bakanlığı'na meydan okudu. Ülke tarihinde ilk kez gerçekleşen ve çok sayıda soru işaretini barındıran olay sonrası baskılara dayanamayan Adalet Bakanı Merrick Garland, dört gün sonra açıklama yapmak zorunda kaldı. Garland'ın arama onayını kendisinin verdiğini itiraf etmesi, adaletin siyasileşmesi tartışmalarını alevlendirdi. Baskınla ilgili kararı kendisinin onayladığını belirten Garland, arama emrinin içeriğini ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmak istediğini ve Adalet Bakanlığı'nın bunun için Florida'da mahkemeye başvurduğunu kaydetti. Beyaz Saray ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen konuya ilişkin sessizliği koruması da dikkatlerden kaçmıyor. Açıklanması istenen belgelerde, evde hangi materyallerin arandığı ve bulunduğu, arama sırasında hangi bölümlere bakıldığı, arama amacı vb. bilgiler bulunuyor. Söz konusu gelişmenin Trump'ı baskı altında bırakacağı düşünülürken, eski başkan Adalet Bakanlığı'nın blöfünü gördü. Kendi sosyal medyası olan Truth Social'den açıklamalarda bulunan Trump, Bakanlığa ve Demokratlara meydan okuyarak gizliliğin kaldırılmasına karşı olmadığını açıkladı.