Bayraktar TB2 Litvanya’da baş tacı oldu! 45 adet pul basıldı

Bayraktar`ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna`ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulunmuştu.

Ukrayna`nın Vilnius Büyükelçisi Besta da "Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum." diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını "mucize" olarak nitelemişti.

Litvanya`nın Siauliai üssünde Ukrayna`ya gitmeyi bekleyen, Türkiye`nin ilk milli ve özgün SİHA`sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2`nin üzerinde "Bayraktar'ın armağanıdır" yazıyor.

Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon euro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.