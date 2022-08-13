Bayraktar TB2 Litvanya'da baş tacı oldu! 45 adet pul basıldı
Litvanya Posta Teşkilatı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın görselini posta pulu olarak bastı. Pul, postanelerde ve internette satışa sunuldu.
Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Litvanya'da tarihe geçti. Litvanya Posta Teşkilatı, halkın Ukrayna'ya göndermek üzere Bayraktar TB2 almak için para toplamasını ölümsüzleştirdi.
Türk İHA'sı için özel bir posta pulu bastı. Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Litvanya Posta Teşkilatı 45 bin pulu dolaşıma soktu.
Basılan pulların yarısından fazlası çoktan satıldı. Bu girişim oldukça başarılı oldu." açıklamasını yaptı. Pulun üzerinde, uçan Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi yer alıyor.
"LİTVANYA'NIN EN POPÜLER PULU"
Posta pulları, 2 eurodan postanelerde ve internette satışa sunuldu.
Büyükelçi Degutis, "Basılan Bayraktar pulları Litvanya'da bu yıl en çok satılan en popüler olan pullardan. Pulların satışından elde edilecek paraların yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak." dedi.
Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon euro toplandı.
ÜCRETSİZ BAYRAKTAR TB2
Öte yandan Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapılmıştı. Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katılmıştı.
Haluk Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV`ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2`yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." diye konuşmuştu.
Bayraktar`ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna`ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulunmuştu.
Ukrayna`nın Vilnius Büyükelçisi Besta da "Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum." diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını "mucize" olarak nitelemişti.
Litvanya`nın Siauliai üssünde Ukrayna`ya gitmeyi bekleyen, Türkiye`nin ilk milli ve özgün SİHA`sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2`nin üzerinde "Bayraktar'ın armağanıdır" yazıyor.
Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon euro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?
- Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı?
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşları yattı?
- 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman verilecek? Ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
- Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?
- 2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?
- Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?
- BİM, A101, ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek? BİM okul malzemeleri geldi mi?