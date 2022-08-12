Son dakika: Trump’a FBI baskını: Evinde ne arandı? ABD gazetesi Washington Post’tan bomba iddia

WASHİNGTON POST: NÜKLEER SİLAHLARLA İLGİLİ BELGELER ARANDI

ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'un soruşturma hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın evine yapılan baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı duyuruldu.

Söz konusu kaynakların belgelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadığı ve nükleer silahların ABD'ye ya da başka bir ülkeye ait olup olmadığına dair detay vermediği aktarıldı. Ayrıca evde bu yönde belge bulunduğunun net olmadığı ifade edildi.