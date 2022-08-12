12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Trump'a FBI baskını: Evinde ne arandı? ABD gazetesi Washington Post'tan bomba iddia

Son dakika: Trump'a FBI baskını: Evinde ne arandı? ABD gazetesi Washington Post'tan bomba iddia

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Trump’a FBI baskını: Evinde ne arandı? ABD gazetesi Washington Post’tan bomba iddia

Son dakika haberi... Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde geçtiğimiz günlerde FBI tarafından gerçekleştirilen aramanın yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Federal Soruşturma Bürosu ajanlarının Donald Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi. Bakanlığı, el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle mahkemeye başvurdu. Peki Trump'ın evinde ne arandı? ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’un iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi. Ayrıca Adalet Bakanlığı, el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle mahkemeye başvurdu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Adalet Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, ülkede büyük tartışmalara neden olan Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskınıyla ilgili ilk defa konuştu.

"Bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladım." diyen Garland, arama emrinin olası bir nedenin gerekli görülmesi üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildiğini belirtti.

Garland, "Hem arama emri hem de FBI'nın aldığı malzeme listesinin kopyaları, arama sırasında olay yerinde bulunan eski Başkan'ın avukatına aynı gün verildi." şeklinde konuştu.

WASHİNGTON POST: NÜKLEER SİLAHLARLA İLGİLİ BELGELER ARANDI

ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'un soruşturma hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın evine yapılan baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı duyuruldu.

Söz konusu kaynakların belgelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadığı ve nükleer silahların ABD'ye ya da başka bir ülkeye ait olup olmadığına dair detay vermediği aktarıldı. Ayrıca evde bu yönde belge bulunduğunun net olmadığı ifade edildi.

EL KONULAN BELGELER AÇIKLANACAK MI?
Kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Garland, Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida bölge mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, baskının yapıldığı günden bu yana, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaşmıştı.

Daha sonra ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago'dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

Trump isyan bayrağı açtı: ABD muz cumhuriyetidir! TRUMP İSYAN BAYRAĞI AÇTI: ABD MUZ CUMHURİYETİDİR!
Donald Trump’ın evini FBI bastı! ABD’de bir ilk DONALD TRUMP'IN EVİNİ FBI BASTI! ABD'DE BİR İLK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA