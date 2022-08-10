Donald Trump isyan bayrağı açtı: ABD muz cumhuriyetidir!

TRUMP, ANAYASAL HAKKINI KULLANARAK SORULARI YANITLAMADI

Trump, mülklerinin değerleri ile ilgili açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği New York Başsavcılığında anayasaya dayanarak konuşmama hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Trump, ifade vermek için başsavcılığa girdikten yaklaşık 1 saat sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Danışmanımın tavsiyesi üzerine ve diğer tüm sebeplerden dolayı, ABD Anayasası'nın 5. Maddesi uyarınca her vatandaşa tanınan haklar ve ayrıcalıklar kapsamında, soruları yanıtlamayı reddettim." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine kendisine, "Eğer masumsan niye 5. maddeye başvuruyorsun?" diye sorulduğunu belirten Trump, şunları kaydetti:

"Bu sorunun cevabını biliyorum ama aileniz, şirketiniz ve etrafınızdaki tüm insanlar, avukatlar, savcılar ve sahte haber medyası tarafından desteklenen siyasi güdümlü asılsız bir cadı avının hedefi haline geldiğinde, başka seçeneğiniz yok." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ülkedeki mevcut yönetimin ve birçok savcının tüm ahlaki ve etik sınırlarını yitirdiğini savunarak, anayasada bulunan "kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkını" kullanmaktan başka çaresi olmadığını öne sürdü.

ABD Anayasası'nda 5. madde (Fifth Amendment) olarak bilinen hak, kişinin kendi aleyhine olabilecek durumlarda yetkililere ifade vermeyi reddederek susma hakkını ifade ediyor.