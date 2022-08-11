Birgün ve Cumhuriyet’ten TEKNOFEST hazımsızlığı! Haluk Bayraktar’dan sert tepki: Damadın değil milletimize ait bir festivaldir
Fondaş medyanın gazeteleri Cumhuriyet ile Birgün, Rize’deki TEKNOFEST’in başlamasına bir gün kala “Damadın festivali için kasayı açtılar” başlığıyla skandal bir habere imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın şahsına ait bir festivalimiş gibi gösterip algı operasyonuna imza attılar. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar TEKNOFEST’in şahsın değil milletin festivali olduğunun altını çizerek her iki gazeteye de tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz” dedi.
"Ayakları yere basmayan tek festival" sloganına sahip olan TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali. TEKNOFEST kuruluşunun 5. yılında ise Karadeniz turunda 12-14 Ağustos tarihinde Rize de yarışmalar düzenliyor. Festival, bu yarışmalarla yerli, milli ve özgün teknolojik sistemlere olan ilginin artmasını hedefliyor.
"DAMADIN FESTİVALİ" ALGISI YARATMAYA ÇALIPŞTILAR
Cumhuriyet ile Birgün gazeteleri ise Rize'deki TEKNOFEST'in başlamasına bir gün kala "Damadın festivali için kasayı açtılar" başlığını taşıyan bir habere imza attı. Bu haberlerle Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedefleyen TEKNOFEST'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın şahsının festivali gibi bir algı yapmaya çalışıldı.
BAYRAKTAR'DAN TEPKİ: DAMADIN DEĞİL, MİLLETİMİZE AİT BİR FESTİVALDİR
Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise Birgün ve Cumhuriyet'te yer alan haberlere sosyal medyadan tepki gösterdi. Bayraktar, TEKNOFEST'in şahsın değil milletin festivali olduğunun altını çizerek, "Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir. Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak" ifadelerini kullandı.
BAKAN VARANK: YUNAN MEDYASI BİLE BÖYLE AŞAĞILIK BİR MANŞETİ ATMAZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da resmi Twitter hesabından Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi. Gazetelerin "TEKNOFEST katılımcıları için yemek hizmet alımı gerçekleştirdi" ifadelerine değinen Varank, "TEKNOFEST "damadın" değil Türkiye'nin yarınlarını yeşerten gençlerin festivalidir! Teknoloji yarışmaları için 79 ilden Rize'ye gelen 2 bin öğrenci, KYK yurdu boş dururken sokakta mı yatacaktı, üç gün aç mı duracaktı? Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz" dedi.
TEKNOFEST'İN AMACI NE?
TEKNOFEST'in internet sitesinde ise bu festivalin amacının ve hedeflerinin neler olduğu şöyle anlatılıyor:
"Türkiye'nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için gerekli paradigmik değişimin şüphesiz en önemli ayağını, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda toplumun her bir bireyinin aynı ideal ve heyecan ile ülkemizin kabiliyetlerine, gücüne ve geleceğine olan inancı 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin zeminini oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmenin ön koşullarından birisi ise dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotif kabul edilen havacılık ve uzay alanlarında söz sahibi olabilmektedir. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen fuar etkinlik alanları, uçuş gösterileri, seminerler ve aktiviteler ile toplumun her kesiminin Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan ilgilerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu faaliyetler ile birlikte bu sene 39 farklı kategoride düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarıyla da ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması amaçlanmıştır."
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