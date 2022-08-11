Birgün ve Cumhuriyet’ten TEKNOFEST hazımsızlığı! Haluk Bayraktar’dan sert tepki: Damadın değil milletimize ait bir festivaldir

BAKAN VARANK: YUNAN MEDYASI BİLE BÖYLE AŞAĞILIK BİR MANŞETİ ATMAZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da resmi Twitter hesabından Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi. Gazetelerin "TEKNOFEST katılımcıları için yemek hizmet alımı gerçekleştirdi" ifadelerine değinen Varank, "TEKNOFEST "damadın" değil Türkiye'nin yarınlarını yeşerten gençlerin festivalidir! Teknoloji yarışmaları için 79 ilden Rize'ye gelen 2 bin öğrenci, KYK yurdu boş dururken sokakta mı yatacaktı, üç gün aç mı duracaktı? Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz" dedi.

TEKNOFEST'İN AMACI NE?

TEKNOFEST'in internet sitesinde ise bu festivalin amacının ve hedeflerinin neler olduğu şöyle anlatılıyor:

"Türkiye'nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için gerekli paradigmik değişimin şüphesiz en önemli ayağını, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda toplumun her bir bireyinin aynı ideal ve heyecan ile ülkemizin kabiliyetlerine, gücüne ve geleceğine olan inancı 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin zeminini oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmenin ön koşullarından birisi ise dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotif kabul edilen havacılık ve uzay alanlarında söz sahibi olabilmektedir. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen fuar etkinlik alanları, uçuş gösterileri, seminerler ve aktiviteler ile toplumun her kesiminin Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan ilgilerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu faaliyetler ile birlikte bu sene 39 farklı kategoride düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarıyla da ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması amaçlanmıştır."