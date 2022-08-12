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DSÖ duyurdu! İşte maymun çiçeği varyantının yeni adı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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DSÖ duyurdu! İşte maymun çiçeği varyantının yeni adı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün varyantlarının ismini değiştirme kararı aldı. Buna göre; maymun çiçeğinin Kongo varyantının adı ve Batı Afrika varyantı yeni isimlerle anılacak. İşte o isimler...

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ismini 1958'de alan maymun çiçeğinin varyantlarının, virüsün yayıldığı bölgelere göre isimlendirildiği ve DSÖ uzmanlarının, dünya genelinde yayılan bir virüsün varyantlarına ülke ismi verilmemesi gerektiğine dair fikir birliğine vardığı bildirildi.

İŞTE YENİ VERİLEN İSİMLER

Bu kapsamda maymun çiçeği türlerinin Roma rakamlarıyla sınıflandırılacağı, Kongo türünün Tür I ve Batı Afrika türünün ise Tür II olarak değiştirildiği kaydedildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN İSMİ DE DEĞİŞECEK

Maymun çiçeği virüsünün mevcut isminin değiştirilmesi için de sürecin başlatıldığı, bu kapsamda virüsün yeni ismine dair tekliflerin, DSÖ'ye bağlı Uluslararası Sınıflandırma Ailesi (FIC) internet sitesine (icd.who.int/dev11) sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bundan sonra virüsler isimlendirilirken kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel ve etnik alınganlık içerecek adların verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

DSÖ'nün verilerine göre, şimdiye kadar 89 ülkede 27 bin 814 maymun çiçeği vakası görülürken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

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