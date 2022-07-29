Bayraktar TB3 özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! Baykar detayları açıkladı

BAYKAR PAYLAŞTI: İŞTE BAYRAKTAR TB3 BÖYLE GÖRÜNECEK



Bu doğrultuda geliştirilen Bayraktar TB3 ise özellikleri bakımından TB2'lerin geliştirilmiş ve katlanabilen kanat yapısına sahip bir versiyonunu olarak karşımıza çıkacak. Yukarıda yer alan Baykar tarafından paylaşılmış görselde kanatların katlanma yeri seçilemiyor olsa da önceki paylaşımlarda bu şekilde olacağı belirtildi.

Buna ek olarak, TB3'ün fiziksel olarak daha büyük olduğunu biliyoruz. Ayrıca TB2'nin neredeyse 3 katı kadar bir yük taşıyabildiği kanatlara biraz daha fazla ağırlık binecek. Bu nedenle SİHA'nın arka ayaklarının gövde yerine kanat altına konumlandırıldığını görüyoruz.