Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor: Türkiye’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Pahor, iki ülke arasında bazı konularda görüş farklılıkları olsa da çok samimi ve dürüst bir diyalog bulunduğunu ifade etti.

"PUTİN'İN UKRAYNA'YA SALDIRMA KARARI BENİM İÇİN SÜRPRİZDİ"

Slovenya-Rusya ilişkilerine değinen Pahor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararının kendisi açısından hem sürpriz hem de hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Pahor "Sürprizdi çünkü bütün mantıklı çıkarımlar bu kararın karşısındaydı." diyerek, Slovenya ile Rusya arasında savaştan önce çok kapsamlı ve güzel olan ilişkilerin süreçle bozulduğunu, ülkesinin Rusya'ya karşı bakış açısının da savaşla değiştiğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, Rusya ile Avrupa'nın zaten kırılgan ilişkisini kökünden sarstığına dikkati çeken Pahor, güvensizliğin ortadan kaldırılması için Ukrayna'da barışın tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.