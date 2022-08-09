Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor: Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz
Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap eden Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Türkiye'nin Ukrayna tahılının dünya pazarına taşınmasındaki çabalarına ilişkin "Ukrayna tahılının dünya pazarlarına götürülmesi konusunda ülkenizin çabalarını takdirle karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz." mesajını verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ı uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Pahor, Türkiye-Slovenya stratejik iş birliği anlaşması imzaladıklarını anımsattı.
Cumhurbaşkanı Pahor, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk çabaları ve Ukrayna tahılının dünya pazarına götürülmesindeki rolüne değinen Pahor, "Sizin ülkenizin (Türkiye) arabuluculuk çabalarını saygıyla selamlıyorum, takdir ediyorum. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına götürülmesi konusunda ülkenizin çabalarını takdirle karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Pahor, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda imzaladığı anlaşmayı da takdir ettiklerini vurgulayarak anlaşma sayesinde söz konusu iki ülkenin NATO'ya üye olabileceğine işaret etti.
"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ HER YIL GÜÇLENEREK ARTMAYA DEVAM EDİYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun süredir birbirlerini tanıdıklarını ve sıklıkla görüştüklerini belirten Pahor, Erdoğan ile 11 sene önce Türkiye-Slovenya stratejik iş birliği anlaşması imzaladıklarını anımsattı.
Pahor, "Slovenya esasında böyle anlaşmaları çok fazla ülkeyle imzalamaz. Dolayısıyla bu Slovanya'nın sizin güzel ülkenize vermiş olduğu önemin de bir göstergesidir. İki ülke arasındaki ilişkiler her yıl daha da güçlü şekilde artmaya devam ediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Pahor, iki ülke arasında bazı konularda görüş farklılıkları olsa da çok samimi ve dürüst bir diyalog bulunduğunu ifade etti.
"PUTİN'İN UKRAYNA'YA SALDIRMA KARARI BENİM İÇİN SÜRPRİZDİ"
Slovenya-Rusya ilişkilerine değinen Pahor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararının kendisi açısından hem sürpriz hem de hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.
Pahor "Sürprizdi çünkü bütün mantıklı çıkarımlar bu kararın karşısındaydı." diyerek, Slovenya ile Rusya arasında savaştan önce çok kapsamlı ve güzel olan ilişkilerin süreçle bozulduğunu, ülkesinin Rusya'ya karşı bakış açısının da savaşla değiştiğini kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, Rusya ile Avrupa'nın zaten kırılgan ilişkisini kökünden sarstığına dikkati çeken Pahor, güvensizliğin ortadan kaldırılması için Ukrayna'da barışın tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Pahor şöyle devam etti:
"Gelecekte Batı ile Rusya arasında sağlam güven oluşturmak istiyorsak bunun Moskova'nın politikalarında sağlam değişimle mümkün olacağını öngörüyoruz. Ukrayna'daki savaş hem Avrupa'da hem dünyada iki blok ortaya çıkardı. Bu iki bloklu yapının benim açımdan tekrar eski haline dönmesi mümkün görünmüyor. İşte bu nedenle belki de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Eğer Putin'in amacı Rusya'nın çıkar alanını genişletmek ise o zaman ülkelerin NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) girmemesi amaçlanıyorsa bu zaten mümkün değildir."
"BOSNA'DAKİ SORUNU ANLAMALI VE ÇÖZMELİYİZ"
İki bloklu yapının Batı Balkanlarda da kendini gösterdiğine dikkati çeken Pahor, burada barış ve istikrar açısından cevaplanması gereken çok önemli soruların olduğunu belirtti.
Pahor, Rusya'nın etki alanının genişlemesi durumunda Batı Balkanlarda jeopolitik bölünmenin meydana geleceğini bu durumda ise buradaki ülkelerin NATO ve AB üyesi olmalarının mümkün olamayacağını kaydetti.
AB'nin yıllardır genişleme sürecini desteklediği anımsatan Pahor, Batı Balkanlarda güvenlik riski olmadan bölünmenin mümkün olmayacağını ve Bosna Hersek'teki riskin hala geçerli olduğunu, Batı Balkan ülkelerinin AB veya NATO'ya alınması için de elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.
Pahor, "Bosna'daki uluslar arasındaki güvensizlik artarsa bu, bu ülke için önemli bir güvenlik sorunu olur. Bu, bölge için de Avrupa'nın geneli için de bir güvenlik sorunu olur. Dolayısıyla bu problemi anlamalı ve çözmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"AVRUPA UKRAYNA'DAKİ KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN ADIM ATMALI"
Ukrayna'daki savaş ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan sorunlara değinen Pahor şu ifadeleri kullandı:
"Gıda fiyatları arttı. Resesyon gibi ülkelerin refahını etkileyen problemler önümüzde. Yüksek enerji ve gıda fiyatları var. Yüksek fiyatların yanı sıra bunların kıtlığı da var. Tüm bunlar da siyasi, ekonomik ve sosyal hayata hem Avrupa'da hem de Avrupa'nın ötesinde etki ediyor. Şu da çok büyük önem taşımaktadır ki özellikle AB ve genelde Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı ve bu problemleri çözmek için adım atmalı."
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