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Son dakika: Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yarın bir araya gelecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika: Türkiye’ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yarın bir araya gelecek

Son dakika haberine göre Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, yarın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İşte masadaki konular...

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