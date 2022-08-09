09 Ağustos 2022, Salı
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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine başsağlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Halil Koç’un ailesine başsağlığı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine başsağlığı diledi.

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