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Pelosi'nin uçağı Tayvan'a iniş yaptı! ABD ile Çin arasında yüksek gerilim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Pelosi’nin uçağı Tayvan’a iniş yaptı! ABD ile Çin arasında yüksek gerilim

Dünyanın merakla takip ettiği ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu uçak Tayvan'a indi. Çin medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiği de bildirilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" dedi. Peki Pelosi neden Tayvan'ı ziyaret etti? ABD ile Çin arasında savaş mı çıkacak? İşte detaylar...

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